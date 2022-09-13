【疫下兒童】家中快測套裝極速消耗　港媽揭仔女自行撩鼻當玩具玩

疫情肆虐3年，教育局要求推出多項防疫措施，包括中小學及幼稚園每天上學前要進行快速測試。在疫下出生的小朋友今年約3歲，自懂事開始便要做快測及戴口罩，不少港媽港爸都慨嘆悲慘童年。

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有港媽在香港討論區發文表示，日前發現家中的快測套裝極速消耗，以為是孩子開學及老公上班要常做快測所致，但後來才發現真正原因，原來是仔女偷偷將快測套裝當玩具玩。

她指平時都會為仔女做檢測，因為怕他們插太入會整傷自己，但有一日她揭發孩子偷偷開了幾盒快測，自行插入鼻腔，她即時喝止並問道「你做咁多個做咩！呢啲唔係用嚟玩㗎！整到個鼻損晒！」但小朋友竟然話「我都唔痛！」她生氣又無奈指，「諗返起我哋細個，點會玩呢啲嘢，真係唔想小朋友嘅童年玩具竟然係快測包」。

不過，另一方面她又覺得小朋友懂得自行做快測也是好事，似乎很有防疫意識，但同時亦擔憂「佢只係因為好玩而係咁做快測，我真係唔想佢覺得快測係件好玩嘅事」。

不少網民看到帖文後，也慨嘆在疫下成長的小朋友童年很悲慘，日日戴口罩影響社交，而很多群體活動都差不多歸零。

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責任編輯：王明芳