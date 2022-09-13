【限時優惠】COVA 意大利咖啡膠囊兩盒$120　 在家歎靚啡入貨最佳時機

▲ 由7種南美洲頂級阿拉比卡(Arabica)咖啡豆混合而成Soft Espresso。($68/1盒、$120/2盒)(圖片由店舖提供)

咖啡要隨時飲得方便，咖啡膠囊是好選擇，在家中一按Nespresso咖啡機，不到兩分鐘的時間，便能細味一杯風味十足的咖啡。近來由意大利製造的 COVA 咖啡膠囊更推出限時優惠$68盒 (10 粒)，正是入貨好時候。

對意大利人而言，一杯咖啡的愜意時光，是一種味蕾享受，能令人於步伐急速的生活沈澱思緒，全心感受生活。在意大利烘焙及包裝的COVA咖啡膠囊，也以此為賣點，分別有兩款口味，帶來不同品種與烘焙程度的味道。Soft Espresso由七種南美洲頂級阿拉比卡 (Arabica) 咖啡豆混合而成，包括桑托斯 (Santos)、危地馬拉 (Guatemala)、哥斯達黎加 (Costa Rica)、哥倫比亞 (Columbia)、多米尼加共和國 (Dominican Republic)及埃塞俄比亞 (Ethiopia)，烘焙後味道輕柔持久，口感溫順和諧。不僅適合直接享用，亦可以搭配牛奶，做成優雅滑順的經典美味。

另一款Intense American則強度較高，味道更強烈，質感亦更濃稠。除了同樣由上述的七種阿拉比卡 (Arabica) 咖啡豆混合而成，更加入源自羅布斯塔 (Robusta) 的咖啡豆，烘焙後非常濃郁芳香，風味更突出，更適合搭配牛奶。

COVA現推出限時優惠，由9月19日至10月9日到仼何一間COVA零售店，便可以優惠價$68一盒(原價$98)購買源自意大利的咖啡膠囊，兩盒只需$120，每盒10粒。

記者：劉妙賢