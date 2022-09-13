【英女王逝世】查理斯三世手指腫脹如香腸　醫生分析背後兩大健康原因

▲ 查查理斯三世登基手指腫脹如香腸，醫生分析背後兩大健康原因。

英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日駕崩，現年73歲的查理斯則繼位成為英王查理斯三世（King Charles III），但近日他出席公開場合時，卻多次被傳媒拍下其手指腫脹如「香腸」，令民眾對他的健康大感憂心。

據外媒報導，查理斯其實多年前便已經有關節水腫問題，2012年前往澳洲出席活動時，更自嘲雙手是「香腸手指」。有醫生則指出，手指腫脹的成因很多，可能是水腫、關節炎、服食某些藥物的後遺症，或年紀老邁而導致。

▲ (The Royal Family影片截圖)

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英國切斯特大學（University of Chester）資深講師、醫學博士奈伊（Gareth Nye）指出，手指腫脹背後有2大常見原因，其一是水腫或體液滯留，意思是指身體液體開始滯留在四肢，通常是腿和腳踝，但也會發生在手指而導致腫脹，這些情況常見於65歲以上長者人士，尤其老年人久坐後更常引發有關水腫情況。有報導亦指出查理斯三世每次搭長途機，其水腫的狀況便會更明顯。

其二可能是關節炎。奈伊表示，關節炎是60歲以上長者的常見疾病，經常影響手部、拇指關節或手指的任何一處關節，患者手指通常會變得僵硬、疼痛和腫脹，儘管藥物能有助於緩解疼痛，但腫脹情況仍在。

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另一方面，奈伊亦指其他較不常見的手指腫脹原因可能是高鹽飲食引發體液滯留；降血壓或類固醇等藥物導致的腫脹，亦可能是大年齡造成的。不過，他補充單純的手指腫脹並不算是嚴重健康問題，民眾無需過需要為新國王擔心。

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責任編輯：羅嘉欣