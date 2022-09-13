【香港小姐2022】佳麗酒店閉環式訓練　學霸港姐張光怡許子萱鬧不和零交流

▲ 佳麗已入住酒店進行兩星期的閉環式訓練。

早前因有6位候選港姐確診新冠肺炎，《2022香港小姐競選》原定9月4日舉行的準決賽被迫取消，TVB將港姐準決賽與決賽二合為一，並於本月25日舉行。

為確保決賽能如期舉行，前日（9月11日）起大會安排一眾候選港姐入住電視城鄰近的一間酒店，進行兩星期的閉環式訓練，並安排點對點的行程，以減低佳麗確診風險，直至決賽舉行。

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訓練吵架鬧不和

近日候選港姐中爆出是非，兩名學霸佳麗張光怡（Chloe）與許子萱（Cecca）鬧不和，有傳早前在愉景灣訓練期間，歌唱老師叫大家節奏唱慢一點，Cecca怒視了Chloe一眼。

有指兩人心病愈積愈多，有次排舞因舞步問題而吵大交，連隊長陳瑞菱幫忙調停也沒用，二人自此互當對方透明。

而前日大會安排小巴點對點「護送」佳麗到酒店，許子萱與張光怡分別坐到一頭一尾，保持距離。幾乎最後一批佳麗落車的張光怡，被傳媒問到與許子萱的不和傳聞時，她否認並且表現淡定回應：「冇呀，真係唔係！」同時否認被指「公主病」難相處性格。相反，許子萱落車即急步進入酒店，未有停下跟傳媒對話。

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▲ （經濟日報圖片）

金融之花+才女

「金融界之花」許子萱（Cecca）美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，此學府於QS世界大學排名25。

畢業後於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程，為追夢推遲入學來選港姐。

自小喜歡寫作的Cecca亦是才女一名，大學畢業後曾於內地推出第一本自傳，正在籌備寫第二本書，分享參選港姐的經歷。

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醫學世家

有「翻版麥明詩」之稱的張光怡（Chloe）出生醫學世家，繼承爸爸衣缽在港大醫學院修讀醫科。

早前Chloe在社交平台宣傳成功考獲Part 1及Part 2的外科專科試，感謝瑪麗醫院前心胸肺外科主管，並承諾：「應承你我會做一個台前幕後嘅心胸肺外科醫生。」她在實習環境下做了半年外科醫生，包括內科和急症。

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