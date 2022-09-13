  • 35°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐2022】佳麗酒店閉環式訓練　學霸港姐張光怡許子萱鬧不和零交流

娛樂 12:16 2022/09/13

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

佳麗已入住酒店進行兩星期的閉環式訓練。

早前因有6位候選港姐確診新冠肺炎，《2022香港小姐競選》原定9月4日舉行的準決賽被迫取消，TVB將港姐準決賽與決賽二合為一，並於本月25日舉行。

為確保決賽能如期舉行，前日（9月11日）起大會安排一眾候選港姐入住電視城鄰近的一間酒店，進行兩星期的閉環式訓練，並安排點對點的行程，以減低佳麗確診風險，直至決賽舉行。

【香港小姐2022】候選佳麗張可欣生日獲父母贈跑車　Naomi感謝母親：我一直在想你

最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

訓練吵架鬧不和

近日候選港姐中爆出是非，兩名學霸佳麗張光怡（Chloe）與許子萱（Cecca）鬧不和，有傳早前在愉景灣訓練期間，歌唱老師叫大家節奏唱慢一點，Cecca怒視了Chloe一眼。

有指兩人心病愈積愈多，有次排舞因舞步問題而吵大交，連隊長陳瑞菱幫忙調停也沒用，二人自此互當對方透明。

而前日大會安排小巴點對點「護送」佳麗到酒店，許子萱與張光怡分別坐到一頭一尾，保持距離。幾乎最後一批佳麗落車的張光怡，被傳媒問到與許子萱的不和傳聞時，她否認並且表現淡定回應：「冇呀，真係唔係！」同時否認被指「公主病」難相處性格。相反，許子萱落車即急步進入酒店，未有停下跟傳媒對話。

【香港小姐2022】獎門人復工公布港姐遭疫襲最新安排　曾志偉：6百萬元機械舞台報銷

（經濟日報圖片）

金融之花+才女

「金融界之花」許子萱（Cecca）美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理，此學府於QS世界大學排名25。

畢業後於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程，為追夢推遲入學來選港姐。

自小喜歡寫作的Cecca亦是才女一名，大學畢業後曾於內地推出第一本自傳，正在籌備寫第二本書，分享參選港姐的經歷。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

醫學世家

有「翻版麥明詩」之稱的張光怡（Chloe）出生醫學世家，繼承爸爸衣缽在港大醫學院修讀醫科。

早前Chloe在社交平台宣傳成功考獲Part 1及Part 2的外科專科試，感謝瑪麗醫院前心胸肺外科主管，並承諾：「應承你我會做一個台前幕後嘅心胸肺外科醫生。」她在實習環境下做了半年外科醫生，包括內科和急症。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食
18:28 2022/09/07
【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食
【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛
10:28 2022/09/08
【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛
【好聲好戲2】吳幸美聲演《棟篤神探》獲阿姐激讚　東張元祖級主持試「斷片酒」爆紅
14:03 2022/09/08
【好聲好戲2】吳幸美聲演《棟篤神探》獲阿姐激讚　東張元祖級主持試「斷片酒」爆紅
【開心速遞】「細龍太」陳思圻拍《愛回家》曾受辱　讚堂大佬「皮皮」Frankie由細靚到大
16:12 2022/09/09
【開心速遞】「細龍太」陳思圻拍《愛回家》曾受辱　讚堂大佬「皮皮」Frankie由細靚到大
【香港小姐】關楓馨努力裝備自己　Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒
17:57 2022/09/12
【香港小姐】關楓馨努力裝備自己　Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒

你可能感興趣

【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食
18:28 2022/09/07
【香港小姐】李珊珊疑身體轉差　狂瀉兩周難如常進食
【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛
10:28 2022/09/08
【香港小姐】李珊珊自爆狂瀉兩周難進食　IG發文講近況：謝謝你們一直關愛
【好聲好戲2】吳幸美聲演《棟篤神探》獲阿姐激讚　東張元祖級主持試「斷片酒」爆紅
14:03 2022/09/08
【好聲好戲2】吳幸美聲演《棟篤神探》獲阿姐激讚　東張元祖級主持試「斷片酒」爆紅
娛樂人物職業 香港小姐 綜藝節目 娛樂行業 TVB 社交平台

最高瀏覽

【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
18:20 2022/09/12
【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
【MIRROR演唱會】李澤楷發聲明後回應4大提問　 與阿Mo父母會面積極配合政府調查
18:59 2022/09/12
【MIRROR演唱會】李澤楷發聲明後回應4大提問　 與阿Mo父母會面積極配合政府調查
【安達臣道冧天秤】41歲電工癌妻撰文解釋停收捐款原因　稱已獲社會大力支援望記住亡夫美好
14:01 2022/09/12
【安達臣道冧天秤】41歲電工癌妻撰文解釋停收捐款原因　稱已獲社會大力支援望記住亡夫美好