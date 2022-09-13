【美麗戰場】TVB新劇迎戰ViuTV《野人老師》　陳瀅+劉佩玥+陳曉華+蔣家旻備受力捧

▲ TVB劇《美麗戰場》將於下月首播。

由鄭丹瑞、談善言、沈殷怡、MIRROR成員邱士縉和陳瑞輝主演的ViuTV劇《野人老師》將於10月3日首播，TVB亦於同日推出新劇《美麗戰場》迎戰。

《美麗戰場》為TVB周年慶典節目巡禮2022十二部劇集之一，由陳瀅、陳山聰、劉佩玥、方力申及陳曉華領銜主演，並由朱晨麗、蔣家旻、張馳豪、杜燕歌、楊卓娜及丁子朗聯合演出，以及唐詩詠、王灝兒及麥玲玲特別演出，編劇、導演及監製為葉念琛。

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上位小花

《美麗戰場》邀得多位美女小花參演，包括陳瀅、劉佩玥、陳曉華、蔣家旻、朱晨麗、何依婷、孫慧雪、尹詩沛等，令不少觀眾都十分期待。

由於《美麗戰場》於年尾首播，播放時間接近TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮》，有指陳瀅將會是今屆視后的大熱人選。此外，同劇的劉佩玥、陳曉華和蔣家旻近年亦備受TVB力捧，數位上位小花都有望於台慶頒獎禮上獲獎。

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陳瀅

自小於加拿大成長的陳瀅畢業於英屬哥倫比亞大學工商管理學位，她回港香港後便成為模特兒，偶有接拍電影。

她於2014年加入TVB，拍攝過《女人俱樂部》、《四個女仔三個BAR》、《全職沒女》、《跳躍生命線》等劇集，大多為一、二線角色，戲份甚重。

今年，她先後參演《痞子殿下》及《美麗戰場》，人氣愈來愈高的她向着視后目標進發。

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劉佩玥

畢業於香港浸會大學電影學院的劉佩玥熱愛演藝工作，她於大學期間已擔當模特兒，亦曾當過空中服務員。

她於2013年參加《香港小姐競選》，獲得季軍後簽約TVB擔任演員及節目主持。

她參演過《四個女仔三個BAR》、《實習天使》、《一屋老友記》、《城寨英雄》、《幕後玩家》、《降魔的》等劇集，未來有望再更上一層樓。

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陳曉華

入行前曾當護士的陳曉華於選美期間已獲封為「嫩版紅姑」，她於2018年獲得《香港小姐競選》獲得冠軍、「我最喜愛佳麗獎」及《2019年國際中華小姐競選》冠軍，並於卸任後加入TVB。

縱然陳曉華現時的年資尚淺，不過甚有觀眾緣的她獲TVB安排不少機會，相信她的演藝路定必會很順利。

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蔣家旻

蔣家旻自2006年參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」後，成功入選並簽約成為TVB旗下藝人，且參加了第22期無綫電視藝員訓練班。

初入行的蔣家旻先後憑《天與地》演年輕版葉梓恩（佘詩曼飾）及《愛·回家》的馬子妮火速入屋，令觀眾留下深刻印象。

2020年，蔣家旻憑《反黑路人甲》、《香港愛情故事》及《踩過界II》提名飛躍進步女藝員並獲得獎項，實力獲得認可。