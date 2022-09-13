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【酷熱晴朗】天文台料市區約35度　各區空氣質素健康指數6屬於中水平

社會 11:50 2022/09/13

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(天文台截圖)

天文台今日（13日）表示，今日繼續天晴乾燥，日間酷熱，最高氣溫約35度，提醒市民補充足夠水分，慎防中暑。環保署預測今日稍後部分監測站的空氣質素健康指數可能達至「嚴重」健康風險級別，未來數日空氣污染仍會處於較高水平。上午11時，屯門空氣質素健康指數7，屬於高。而其他地區空氣質素健康指數6，屬於中水平。

今日下午3時氣溫。(天文台截圖)

環保署指，受乾燥的大陸氣流影響，本港今日天晴及持續酷熱，吹輕微至和緩偏北風，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升。充沛的陽光助長光化煙霧活動，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，而較高的臭氧水平亦加速二氧化氮的形成。根據香港天文台預測，未來數日（14日至18日）廣東沿岸仍然風勢微弱，天氣酷熱。環保署預料在風勢增強之前，影響本港的區域背景污染仍會維持在較高的水平。

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責任編輯：余思嵐

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