【小一巡禮】循道學校推創新大計培育世界公民 校長： 教育不能只限於課本上

▲ 循道學校會在9月舉辦小一入學簡介會。

位於九龍衛理道的循道學校是油尖旺區的傳統名校，在區內服務70年，歷屆的畢業生都在不同的界別服務社會，例如醫學界、建築界、金融界、法律界及教育界等，貢獻良多。新學年，陳淑英校長接任校長，銳意為學校的傳承與創新訂下一系列的發展計劃，帶領循道學校擁抱未來，追求卓越。

在教育新常態的時代接任循道學校，陳校長期望在未來的教育中，可以培育才德兼備的世界公民，建立豐盛正向的生命素質。陳校長滔滔不絕地介紹學校的發展計劃，包括：優化現行的校本生命教育課程、興建生命教室、培育正向思維、推動親子教育、舉辦Happy Kids、青草地活動、故事時光……

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陳校長強調，未來的教育，不能只限於課本上，更重要是課內、課外的學習經歷中，從體驗中學習，從做中學習，以及在遊戲中培養生命素質。

循道學校，一直是區內的熱門學校。聽著陳校長對學校發展的滿腹計劃，相信會為學校帶來新的氣象。正如其他學校一樣，陳校長會在9月舉行課程簡介會，讓家長認識循道學校的傳統優勢，更會向大家分享未來的循小創新大計。

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責任編輯：王明芳