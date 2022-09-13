小薯茄以笑與淚譜6周年慶典　麗英日語唱動漫歌阿J富哥齊騷肌

▲ 《小薯茄6周年–IT’S PARTY TIME!》

小薯茄一連五場的《小薯茄6周年–IT’S PARTY TIME!》在笑聲中結束，在一眾粉絲熱切期待下，成員們絕不欺場。

演出開場由鄧麗英（麗英）以歌聲打頭陣以流利日語大唱動漫歌曲，接住成員們程人富（富哥）、吳冰（阿冰）、蔡曉童（童童）、關浩傑（阿J）、朱柏熹（朱Mic）、姚澤汶（肥蚊）以扮相極為神似的動漫角色穿插當中，在串燒歌最後一曲《蕃茄薯仔湯》響起，粉絲更把歡呼聲量提高，全場齊唱《We are Pomato》。

展小薯茄日常生活

串燒歌正是想展現小薯茄的日常生活：拍片的認真過程作為故事序幕，接著富哥「出去撈嘢」期間老闆高江淩（高Ling）引誘成員們進行為小薯茄的頻道追Followers行動，目標是兩個月增加到100萬訂閱，達標者可獲得獎金100萬元。

突如其來的誘惑，令成員們各出奇謀：先有朱Mic課金、肥蚊自殘食辣、阿冰和童童熱褲露腿跳舞誘網民、麗英更「騷波」（係騷出不同球類）去吸引訂閱量。而高Ling更將象徵式的雪櫃扔掉，把招牌改成倫不類的模樣，更建議眾人拍攝與形象背道而馳又難堪的影片去增加流量；導致頻道與成員的Haters、Dislike急速上升。

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粉絲陪伴成長

當富哥「撈完嘢」歸隊，發現只餘下麗英留守，熟悉的一切頓然變得陌生並揭開高Ling為Followers慫恿成員們做出走偏行為的真正原因。

不忍小薯茄面臨四分五裂的富哥逐一找回忍痛離開的成員加以真誠打動他們回到荃灣總部；此時John Liu（廖文信）飾演小學生 - 小勤的出現，他小薯茄單純的支持，勾起成員們底層頻道及創作中最純粹的愛愛愛與初衷，亦喚醒他們一直堅持的理念是提供更多歡樂同埋感動給大家。

對小薯茄而言，行到6周年，粉絲亦是陪伴小薯茄踏入不同時刻的齒輪，共同成長是所有人面對最大課題，每個回憶既是團隊、粉絲嘉賓所建構；因此演出中段有歌陳柏宇、馮允謙、Gareth.T（湯令山）、岑寧兒及每一場都參「薯茄PartyGame」的洪嘉豪的出現除為粉絲增添驚喜外，亦引證了小薯茄這6年與大家建立的感情基礎。

講到驚喜，最壞二人組童童阿冰《發達大計》拍賣會加兩位好可愛好可愛的公主唱跳新歌《有錢未》。

4位成員出道短短日子已獲得由專家Dickson頒發的「薯茄勁爆頒獎禮 – 荃灣西最受歡迎男歌手金獎」，銀獎和銅獎分別由自稱不夠「西」的鄭中基及林家謙獲獎；FINALLY除了首唱團歌並即場舉行Fan Meet、答問大會，令粉絲拍爛手掌。

Show前，已提過會操肌並於兩個月前開始食雞胸、做Gym的阿J，以及因劇集變大隻的富哥，攜手騷出「八舊腹肌」，現場所見，果真讓粉絲的視覺非常震撼！

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