【中秋金多寶】8,000萬金多寶今晚攪珠　有兩個數字屆年出現10次

▲ 8,000萬金多寶今晚攪珠，有兩個數字屆年出現10次。（資料圖片）

本年度六合彩中秋金多寶攪珠將於今晚（13日）舉行，今期攪珠將有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元。

馬會統計，歷年中秋金多寶攪出最多次數的號碼是「7」號及「15」號，各攪出過10次；而「12」號、「28」號、「40」號及「43」號亦各攪出過8次，它們可稱為中秋金多寶「幸運」號碼。

馬會亦指，最近數屆中秋金多寶均攪出相連號碼：

馬會提醒，如有8個心水號碼，可選擇以每注5元「部份注項單位」購買8個自選號碼複式獎券，即使用140元購買合共28個投注組合。若1個注項內6個所選號碼均被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎。

中秋金多寶獎券在各場外投注處、電話投注（包括1886電話投注自動服務系統）及互動投注服務發售，截止售票時間為攪珠日（13日）晚上9時15分。

馬會提醒，如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於9月14日（星期三）下午5時正前致電馬會熱線1817登記，使用互動投注服務途徑或香港賽馬會電子錢包的中獎者除外。

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責任編輯：李榮忠