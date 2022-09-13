【金錢獎賞】5歲孩子做家務向爸媽「收錢」 用金錢做獎勵得不償失

孩子已經5歲，會幫手做家務，例如晾衣服、收拾桌子、拖地、洗碗等。

一些長輩知道孩子做家務，問他︰「你咁乖幫手做家務，媽媽有無畀零用錢你？」聽過幾次後，孩子真的跑來問我要零用錢。

上一代人習慣以零用錢或禮物做獎賞，鼓勵孩子做家務、用功讀書。我也是在這樣的教育方式下長大，所以深明這種方式的弊端，就是沒錢的時候，我一定不會做家務。

最新影片推介：

事實上，做家務是每個家庭成員的義務，家長不宜把零用錢和孩子應付的責任掛鈎。所以，當孩子問可否在家務後給他零用錢，我直接告訴他沒有，原因是我們都是家裏的一分子，有責任分擔家務。

我問他︰「你記得昨晚邊個煮飯嗎？食飽邊個執枱？邊個洗碗？」

孩子答得很快︰「你煮飯，爸爸執枱和洗碗！我有幫手抹枱！」

「係呀，我都記得你主動幫手呢！你點解要抹枱？」

「因為我唔想張枱咁污糟，會有老鼠曱甴！」

「你講得好啱呀！多得你將枱抹得咁乾淨，屋企先無曱甴！而我煮飯的原因，就係怕你們肚餓；爸爸見我煮飯攰，於是幫忙洗碗。一家人分工合作，屋企先咁整潔！」孩子對於自己有份出力，一臉滿足。

「定係你覺得大家為咗零用錢先做家務？」我補問一句。

「唔係，一家人應該分工合作！」孩子已學着我的話。

家裏沒有工人，孩子自小看着我們親力親為處理所有家事，了解到為家人煮飯、打掃屋企，是基於對家人的關愛而非金錢利益。

用錢或禮物作為學習和家務獎賞，只是短暫有效，當這些獎勵消失，孩子的動力便會消失；相比起實質的獎勵，家長的稱讚、建立孩子對家庭的歸屬感，更有效提升他們的積極性；而且別忘記，讀書本來就是他們的責任，家務是對家庭的義務，用獎勵誘惑，反而令本來的動機失焦，得不償失啊。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

全文刊於《晴報》，原題為做家務要畀零用錢？