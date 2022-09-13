【功課壓力】小學開學一周功課多壓力大　兒子做到晚上11時媽媽呻爆

▲ 有港媽指開學不久，小朋友已經要做功課做到晚上十一點幾，第二朝又要一早起身。

多功課的壓力，不單止影響小朋友，連父母都感到好頭痛。有港媽在網上討論區發帖呻爆剛開學，兒子已經多功課又難，經常做到晚上11時許，導致翌日沒精打采上學，有網民感同身受，「書都未教，已經有7樣功課。」

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有港媽日前在「香港討論區」發帖，主題為「啱啱開學就咁多功課...」，表示開學不足一星期，學校已經安排好多功課，主科的中、英、數、常識，最少有一至兩樣，

功課多到小朋友成日做功課做到夜晚11點幾先做完。啲功課又難，有時小朋友唔識做問我，我都要上網搵下答案先教到佢。

港媽更表示，日日做功課做到深夜，翌日又要早起床上學，兒子開學一星期，樣子已經攰爆，沒精打采，「真係一啲都唔明點解啲老師俾咁多功課？」

貼文一出，即引起熱議，不少網民紛紛留言，指小學功課應該很快完成，「好多時都係十零分鐘就做完嘞喎，會唔會係做功課時，好多干擾，唔夠專心？」、「據我所知，普通區內名校，區外人未必知嗰啲，每科都3至5樣功課起跳，例如作業、抄寫、補充、工作紙、網上功課，都未計改正……所以，每日10至15樣功課係基本」、「以前我讀小學咪又係咁多，一日少嘅7、8樣，星期五仲多，放長假仲死」。

網民建議為兒子訂立目標

有網民也有同感，指書本還未教，小朋友已經有7樣功課，不過其子趁在轉堂或小息時間做功課，回家就變得輕鬆，另外有網民指樓主兒子做功課的時間太誇張，「有無咁誇張呀！我女今年9月由國際學校轉咗去港島某名校讀，每日6、7樣功課加網上功課，為咗可以做完快啲玩，佢會喺小息做兩三樣簡單嗰啲，之後返到嚟做功課連埋溫習，通常5點前已搞掂。」

有網民建議樓主為兒子定下小休時間，放學回家小休15分鐘，吃些茶點，再為子女訂目標，每做完2至3份功課，就獎勵放5至10分鐘小息，小朋友為了小息可能加快速度做功課，而且腦部都要休息才轉得快。

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責任編輯︰王明芳