【用人不疑】人生在世不能不與別人合作 鄭丹瑞：堅信用人不疑疑人不用

▲ 一旦要跟人合作，就一定要互相信任。

信任這兩個字，是我做人最弱的一環，大概因為曾經被我最信任的人出賣，所以從此對任何人都保持一定距離。能交心的朋友，也就寥寥可數，不出十隻手指。

「需要同咁多朋友交心㗎咩？」好事之徒是我同類，所以我們特別好傾，我們都不相信自己需要跟朋友交心，甚至跟任何人交心。但這不代表我就是一個沒有社交、沒有朋友的、決心孤獨終老的長者，也不代表我就是一個完全不信任人的固執老頭子。反而，當我認定一個人可信時，我會毫無保留地相信他。

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人生在世，你可以不與他人交心，但你不能不與別人合作；一旦要跟人合作，就一定要互相信任，我堅信用人不疑、疑人不用的道理。稍有猶豫，我寧願自己親自落手落腳；一旦信任了，就不會質疑自己、質疑對方。成功了，是自己夠眼光；失敗了，也是自己的選擇，我都能接受。

見過很多用人多疑，又或者疑人多用，最後出事，就會埋怨對方：「枉我咁信你！你睇下你令我幾失望？！」「其實我一早就懷疑你未夠班，我信錯你。」只顧指摘別人，忘記自己也應該對「信任」這兩個字負責。

雖然有點玄，但我一直認為，正正因為當年我相信了一些不該信任的人，導致在工作上出現了不少挫折，也導致我不再信人的同時，如果要我信任一個人，我就有了很豐富的經驗，說白一點：一眼睇穿此人值不值得信任。

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