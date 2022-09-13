【高空擲物】大元邨疑高空掉玻璃樽　籃球場幸好無人受傷

▲ (區鎮濠fb)

大埔大元邨懷疑高空擲物，有區議員周一（12日）在社交平台表示，有人從高空掉玻璃樽，幸好無人受傷。

區議員區鎮濠在社交平台指，有街坊反映泰樂樓C座對出籃球場，有人從高空掉玻璃樽落地，街坊已經報警。警告相關行為除了會令人受傷，亦屬犯法，根據公屋扣分制，涉事人士隨時連單位也會被收回，呼籲涉事街坊自重。

有網民留言。

好離譜，但好難捉到犯罪者

唔係第一次喇，我諗2-3個月前都係甘，我係籃球場同公園中間個櫈同小朋友玩緊，樓上掟野落野，好在d野跌落1樓到當時係有人係樓下行緊

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責任編輯：余思嵐