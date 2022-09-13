【英女王逝世】生前寄出最後一批信件　女王駕崩同日8歲女童收到回信哭崩

▲ 在英女王駕崩當日，一名澳洲8歲女童收到女王的回信，讓全家激動落淚。

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在英國時間9月8日駕崩，享壽96歲。女王生前每天都收到世界各地人民的來信，當中包括小朋友，女王都會盡量回信。在女王駕崩當日，澳洲一名8歲女童竟然收到女王回信，讓全家為此激動落淚。

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向女王分享心愛小馬獲回覆

據澳洲傳媒9NEWS報道，澳洲維多利亞州的8歲女孩Olivia Akers一直都很崇拜英女王，她曾參加一個線上角色扮演比賽，把自己打扮成穿軍裝的女王，騎著心愛的小馬「LADY」扮閱兵。雖然她最後未能獲獎，但她決定將當時拍下的照片寄給女王，並附上一封手寫信。

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Olivia在信中表示，她很喜歡女王和柏靈頓熊合作拍攝的登基70周年白金禧（Platinum Jubilee）宣傳影片，還詢問女王是否真如影片情節與台詞一樣，喜歡吃果醬三明治。她又向女王介紹她的小馬，並詢問女王共有幾多匹馬。

▲ 兩母女接受訪問分享收到回信的經歷。（影片截圖）

媽媽Natalie Akers與女兒接受節目訪問時表示，她們盼望女王回信已多個星期，卻一直沒收到回音。她得知女王駕崩當日，她恐怕孩子要失望了，沒想到卻在當天收到回信。郵局職員告知，她收到一封非常特別的信，她看到那封信從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡寄出，立即飛奔到女兒的學校通知她。

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透過貼身侍女代筆

在那封回信中，女王透過貼身侍女Annabelle Whitehead代筆，她表示感謝Olivia的來信祝福，也對她和漂亮小馬「Pony」的照片很感興趣，得知女童一樣喜歡馬，女王相當感動。信末標註日期是8月25日，是女王駕崩的2星期前。媽媽欣喜道，這件事實在太美好。

這是一個非常特別的回憶，我們原本打算放棄，永遠不會收到那一封回信。沒想到就在女王去世那天收到這封信，真是不可思議。她相信這將成為Olivia永遠珍藏的回憶。

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責任編輯︰王明芳