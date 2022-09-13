【經痛困擾】港女經痛四肢無力無法下床 　男友質疑「扮嘢」：嚟M就變廢人

▲ 港女經痛四肢無力無法下床 ，竟被男友質疑「扮嘢」。

不少女生每月都受經痛問題困擾，早前有港女於網上討論區發文，指自己經期不適，更因四肢無力而無法下床，故讓男朋友幫忙買東西吃，未料對方卻質疑她「扮嘢」，更直指她來月經時「變咗廢人咁」。帖文一出，大批網民批評男友毫無同理心，勸她盡快分手。

該名港女於討論區「Dcard」以「嚟M真係唔舒服 佢話我扮曬嘢」為題發帖，指一向來月經時都會感到不適，但仍可正常活動，但這次情況比以往嚴重，不但腰痛、頭暈，更因四肢無力，無法下床，於是她請男朋友幫忙買外賣，但對方卻表示：

她表示一向在來經時都會感到不適，但仍可正常活動，但今次來經比之前更加不適，不但腰痛、頭暈，而且四肢無力無法下床。於是，日前她請求男友幫忙下樓買外賣，男友卻不滿表示：

嚟個M就變咗廢人咁，唔講以為你腦中風，咪扮曬嘢啦！

帖文引起網民討論，不少人認為男友欠缺尊重和體諒，紛紛勸事主分手，「基本尊重都無，佢係咪成世未試過唔舒服，未試過病？」、「佢唔愛你，分手算啦」。

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責任編輯：羅嘉欣