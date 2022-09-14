【網球新一哥】擊敗偶像拿度晉升世界第6名　19歲艾卡拉斯成功背後的育兒之道

▲ 網球超新星艾卡拉斯是這樣煉成的。

長江後浪推前浪，一代新人勝舊人！網球超新星艾卡拉斯 (Carlos Alcaraz) 在美國網球公開賽奪冠，同時他也成為史上最年輕的網球世界第一，這揭示網球新世代即將降臨，不少讀者和家長也希望筆者能夠分析這位成功追夢的網球新貴是怎樣煉成？

沒有不破的紀錄，記錄是為了被超越而存在！剛滿19歲的艾卡拉斯這位巨人殺手勇不可擋，在馬德里大師賽擊敗兒時偶像拿度後，再以盤數2：1反勝當時的「一哥」祖高域，成為史上第一人，在決賽也擊敗力爭衛冕的施華利夫，世界排名立即晉升到第6名。在美國網球公開賽，艾卡拉斯也過關斬將擊敗了不同的對手，最終在決賽成功擊敗挪威球手魯迪，成為「新一哥」。

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想追夢成功當然要有天時、地利、人和的因素，祖高域未能出席美網，而拿度也有傷患附身，這也變成艾卡拉斯的優勢。個人層面方面，當然艾卡拉斯的智商、逆商和情商也是處於極高的水平。另一方面，我們也應該分析背後影響着他的三位重要人物！第一位就是艾卡拉斯的父親，30年前他的父親是一位西班牙的網球職業球手，曾經在西班牙排名頭40位，他四歲就開始和父親一起學習網球，有其父必有其子，在過去的不同網球賽事，他的父親和家庭一直在背後非常支持他。

第二位就是他的西班牙教練費利路，艾卡拉斯15歲就開始得到名師指導，他的教練費利路在2003年奪得法國網球公開賽男子單打冠軍，費利路也是第21位登上ATP單打排名第一的選手，其綽號是「蚊子」，這是來自於他的速度、韌性和強健的體格，而第三位影響艾卡拉斯的人物當然就是兒時偶像拿度。

這三位不同時代的網球界經典人物一直影響着這位追夢少年，有趣的是，他們三位也是出生於西班牙，他們的共通點也是熱愛網球，而當中兩位偶像曾是過去的世界冠軍。艾卡拉斯被譽為是拿度的接班人，因為他的打法有拿度的影子，他驚人的速度、堅韌性和強健的體魄，可能就是源於他的教練費利路，或許在不知不覺間，這三位西班牙網球經典已漸漸地內化到艾卡拉斯的潛意識當中。艾卡拉斯的成就很值得我們借鏡，如果家長想子女成為怎樣的人，首先就要以身作則成為那樣的人！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為〈最年輕的「一哥」艾卡拉斯是怎樣煉成？〉

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