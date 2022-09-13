【食用安全】被曝曱甴炒飯生意額跌兩成　酒樓公開短片疑被人加料報復

▲ 被曝曱甴炒飯生意額跌兩成！酒樓公開短片，疑被前員工債主加料報復。

外出用膳最怕遇上食物不潔，日前有網民在Facebook群組上發帖，指筲箕灣一酒樓的炒飯内有巨型曱甴，更有食環署職員即時到現場取走證物，事件引起關注。《東張西望》最新一集，就事件訪問涉事酒樓負責人，真相似乎出現180度轉變。

最新影片：

事件最初，有網民在筲箕灣西灣河關注組發帖並附影片，指自己在筲箕灣愛東商場一間餐廳用餐時，在炒飯内發現一隻巨型曱甴，不滿道「整碟小強炒飯比我，到底想點？」。根據其上傳影片，有食環署職員到場檢查該碟炒飯，並將曱甴拍照；隨後將涉事炒飯撥入外賣盒內，再放入已入膠袋的曱甴；填寫相關資料後，整盒取走化驗。

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酒樓公開CCTV片段

事件引起關注後，《東張西望》訪問涉事酒樓負責人。據稱，酒樓前經理欠債，雖已離職一個月，但在9月7日，仍有一群青年到酒樓門口叫囂追債。至9月9日下午約2時，便出現了「小強炒飯」事件。酒樓負責人事後翻查閉路電視片段，發現舉報「小強炒飯」的2位食客行為非常可疑。 點擊大圖看CCTV證明：

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生意挫兩成

根據片段，白衣男子取出紙巾，對面前炒飯有所動作，似乎是將不明異物倒入飯內，再用匙羹將炒飯不停翻攪。攪拌一輪後，又拿起手機拍照存證。對面的黑衣男子則全程淡定，當同伴召來職員投訴時亦表現冷靜，只不停用手機拍攝，似乎對食物中出現巨型小強毫不驚訝。而為避免食物中毒意外，酒樓負責人報警兼召喚救護車，安排2名男子送院檢查，但遭2人拒絕。

負責人最後表示，由於事發正臨近中秋，令餐廳的生意額受挫兩成。他希望食環署可以儘快完成化驗報告，令真相水落石出。

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責任編輯：羅嘉欣