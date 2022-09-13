【再為人母】可嵐為細仔辦百日宴下水禮　全人奶餵哺BB未夠3個月重16.5磅

▲ 可嵐再為人母，為細仔舉辦百日宴下水禮。（可嵐提供相片）

早前宣布再為人母的歌手兼餐廳老闆可嵐（Colleen）近日為細仔舉行百日宴，B仔肥肥白白相當精靈，全靠媽媽全人奶餵哺，連醫生也說BB重磅。可嵐離婚後母兼父職，獨力照顧患有自閉症譜系障礙的11歲兒子尤俊（Eugene），現在與圈外男友再誕一子，成為兩孩媽媽。

36歲的可嵐一直身兼多職賺錢養家，未曾透露感情狀況，早前卻接連宣布懷孕兼做媽媽，並介紹另一半是從事金融業的圈外人，為人低調。可嵐透露暫未有計劃結婚，不過與男友早有生育計劃，準備了足足9個月。

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B仔重磅連醫生也不相信

日前可嵐為細仔Henrik舉辦百日宴下水禮，趁住中秋節相約好友前亞姐鄭伊娜（Ena）與丈夫潘敬祖（Felix）、蘇煒喬等一起慶祝，並於家中設置泳池，讓兒子與小朋友們玩水作樂。

3個月大的Henrik肥肥白白，可嵐指兒子順產出世時只有6磅6，出世後一直全母乳餵哺，BB吸收得好。早兩星期她帶兒子去打預防針，醫生也感到驚訝。她分享︰

醫生都唔信佢未夠3個月就7.5公斤（16.5磅）重，要護士磅咗3次嚟證實，證明後勁凌厲，長得好好。

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首次下水無喊享受暢泳

可嵐表示百日宴當日是Henrik第一次游水，但他沒有喊，而且一落水已經可以在水中悠然自得地慢慢游，笑言「水虎年出世，果然係隻水老虎，可望長大後有機會培養成為香港下一條飛魚」。

而鄭伊娜與潘敬祖前年在中秋節分享女兒出世的喜訊，所以每逢中秋節就會想起女兒出世時候的樣子，「當時見到BB第一眼，心諗個頭仔好似月餅咁大咋」。轉眼今年中秋節，他們帶著女兒參加可嵐細仔百日宴。

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責任編輯︰王明芳