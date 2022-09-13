【癌症殺手】驗癌有新法　研究：血液檢查篩出早期階段癌症

癌症個案有上升趨勢，但由於病徵不明顯，患者確診時許多已為末期或腫瘤已擴散，令病情已屆藥石無靈階段。但最近有外國研究則指未來可能只需要簡單的抽血檢驗，便可以偵測當事人身上是否罹患多種癌症類型，有專家更形容一個「新時代」即將到來。

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根據英國《衛報》報導，這項名為「The Pathfinder」的研究，6600多名50歲以上的參加者進行一款名叫Galleri Testh的血液測試時，92人被標記為有潛在癌症風險；經進一步的測試後，有35人則證實了體內有實體瘤或血癌，佔研究組的 1.4%。而首批測試結果亦顯示，許多患者仍在癌症早期階段，近4分之3的人還未經過常規篩檢。

由於測試成果令人鼓舞，因此雖然這項技術仍處於研發階段，但不少醫生們仍希望能盡快開始使用，讓未來的癌症手術和治療更有效率，挽救更多生命。紐約癌症中心高級研究員施拉格（Deb Schrag）表示「新測試能篩檢出許多沒有任何標準篩查的癌症。除此之外，它還能預測癌症位置，讓醫生能快速追蹤和確認後續工作。」

施拉格指出，這項測試目前還沒準備好讓全民使用，但仍然是一個全新的癌症篩檢方法，為患者帶來存活的希望。

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責任編輯：羅嘉欣