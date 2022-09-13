【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯情況突然變差　呂詩慧：近日新聞令他壓力大增

▲ MIRROR紅館演唱會受傷舞者張梓峯（阿峯）情況轉差。

MIRROR紅館演唱會意外事件距今已約近7個星期，當中受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫伊利沙伯醫院ICU。

是次MIRROR演唱會的主辦方大國文化及MakerVille的老闆李澤楷，在昨日透露曾探望阿Mo。至於在MIRROR演唱會意外事件的另一位受傷舞者張梓峯（阿峯），正進行密集式治療，之前曾坦言治療過程令他心很累。

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▲ （FB圖片）

阿峯情況突然變差

自稱「貓貓校監」的呂詩慧在昨天（9月12日）近晚上上時貼文公開阿峯近況：

阿峯及家人感激各人的問候，鑒於多位傳媒垂詢，他們正考慮一拼交代。他今周的情況突然變差了，將會約見醫生了解。加上近日新聞令他壓力大增，希望傳媒朋友和網民諒解，多給空間。主祐大家。

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呂詩慧在帖文下留言：「多謝大家同佢打氣，這段時間佢睇到留言希望感受到溫暖。」網民在留言問到：「李生先會唔會賠錢比峯？阿峯要快d好番，一齊跳舞」呂詩慧就回覆了一個表情符號。

阿峯日前於IG限時動態內分享其近況，他說：「做咗一堆密集式的治療，心都好攰，而且身體情況反反覆覆，每晚都好難瞓着，但我會嘗試努力面對💪」。

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MakerVille提供醫療及生活協助

是次MIRROR演唱會的主辦方大國文化及MakerVille的老闆李澤楷，在昨日（9月12日）下午6時5分發表聲明，當中包括以個人名義向阿Mo家人提供1千萬元的經濟支持。

傳媒希望進一步了解事件紛紛即向有關方面查詢，因此MakerVille綜合傳媒提問，約在6時半發新聞稿作出以下回應：

1. 事發後，公司一直與李啟言（阿Mo）家人緊密連繫，詳細了解他們的需要，並盡力提供各方面實際及適切的協助及支援。 2. 公司管理層曾與阿Mo父母會面，向家人表達誠摯的慰問，並已承諾承擔所有醫療費用，我們會繼續協助家人物色最佳治療及護理方案，亦會繼續派專人貼身跟進家人所需。 3. 我們亦與張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac) 保持聯繫，管理層亦曾與他們會面，表達誠摯慰問，並了解到他們的需要，會提供醫療及生活協助。 4. 公司會繼續積極配合政府的調查，務求徹查事故原因，並嚴肅跟進。