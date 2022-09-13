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【香港人的台式生活】港人台灣賣龍蝦擔仔麵獲米芝蓮推介　曾寶儀台南嚐蝦餃想起爺爺

娛樂 13:17 2022/09/13

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Ricky與Claire享受台南慢活。

由曾寶儀主持的《香港人的台式生活》在昨晚（9月12日）一集介紹的是人稱「阿布師傅」的布秋榮，煮得一手出色的法國菜，因為享受台灣生活、文化同純樸的民風，在當地一住就超過20年。他創立的阿布style法國菜更成為米芝蓮推介的餐廳。

布師傅的餐廳本身是一棟80多年日式建築，現在改成有蘇州庭園風味的餐廳，更連續3年成為米芝蓮推薦餐廳。

布師傅20多年前初到台灣，在雙城街一間酒吧做廚。

蝦湯擔仔麵成招牌菜

寶儀跟布師傅去到雙城街，當年布師傅一行10人受聘來台，在該處的一間酒吧打工。做了幾個月老闆走佬，有汗出冇糧出。意興闌珊返港，原本一隻腳已踏入香港機場，想想還是不甘心，即場籌錢買了一張單程機票回台北，邊度跌低邊度起身，就此改變一生。

布師傅的創業並非一帆風順，當時他煮的fusion菜，聲稱加入台灣口味，他說︰「Totally 失敗因為唔瞭解台灣，唔知道台灣文化係乜嘢。開始做出嚟以為好好食，畀人話『你搞乜嘢呀』。啲人話你嚟咗台灣幾耐，唔知道台灣文化咁多嘢。」

布師傅兩公婆經營的餐廳，具蘇州庭園風。

布師傅現在是地道台灣人，太太Cathy是公關出身。他煮的餸菜經常用芝麻、番薯等材料，是真正的台灣元素。

最獨特一味是招牌菜龍蝦湯擔仔麵，成功為他摘星。為應對早前疫情嚴重，跟太太Cathy 創研出「法式料理冷凍包」，可以送到台灣每一個角落。布師傅話成功在於不被框架限住，他說︰「邊個話紅酒一定配芝士，配老鹵就係唔識食？每度地方都有自身文化。」

訪問中太太Cathy爆老公是「大麻煩」一名，脾氣暴躁罵人很兇。她在餐廳的角色是當「白面」，跟同事打圓場。布師傅解釋話，其實是要求高，見有同事做得不好，就會忍不住鬧。

寶儀有兩年沒回港，嚐到港式蝦餃忍不住叫了聲「阿爺」。

寶儀久未嚐港式點心

今晚（9月13日）播出的《香港人的台式生活》內，港人Ricky是高材生一名，在台灣大學讀法律，香港做過半導體工程師。他現在於台南經營餐廳，有一間咖啡店及一間賣港式點心餐廳。

Ricky對餐廳的裝修要求照足港式茶餐廳做法，就連坐的卡位也不馬虎，地下的紙皮石磚也是從香港運過去。他對食材及口味亦有份執着，寶儀嚐了一口自家製蝦餃，忍不住大叫一聲「阿爺」。

寶儀話已兩年沒回香港，很久沒嚐過點心，眼前的美食令她回想起兒時的味道。Ricky的店有另一特式，是前舖後居，原來是他一直嚮往的經營方式。寶儀還上到店舖樓上的住處，Ricky太太Claire正悠閒地彈着鋼琴。

他們的相識經過是一次錯摸，令來自高雄的Claire跟Ricky認識到結婚，會是怎樣一個故事？Ricky為寶儀煲了一道屬於香港人的住家湯--青紅蘿蔔瘦肉湯，為兩位異鄉人理順一點鄉愁。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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