【珍惜生命】元朗28歲男疑車內燒炭　送院後回復清醒

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元朗一名懷疑車內燒炭，送院後回復清醒。

事發在朗暉路，警方今日（13日）早上10時16分接報，指停泊於上址的一輛私家車懷疑冒煙。警員接報到場，發現一名28歲男子懷疑企圖自殺。倒臥在該輛私家車外，車內一盤燒過的炭。男子半清醒被送往博愛醫院治理，其後回復清醒。警方於現場有檢獲遺書。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626



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責任編輯：余思嵐