  • 36°C
香港時間 : 2022913日 (週二) 13:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【珍惜生命】元朗28歲男疑車內燒炭　送院後回復清醒

社會 13:08 2022/09/13

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

(資料圖片)

元朗一名懷疑車內燒炭，送院後回復清醒。

事發在朗暉路，警方今日（13日）早上10時16分接報，指停泊於上址的一輛私家車懷疑冒煙。警員接報到場，發現一名28歲男子懷疑企圖自殺。倒臥在該輛私家車外，車內一盤燒過的炭。男子半清醒被送往博愛醫院治理，其後回復清醒。警方於現場有檢獲遺書。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626
 

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【爆竊案】九肚山獨立屋被爆竊　失900萬元財物
今日 11:17
【爆竊案】九肚山獨立屋被爆竊　失900萬元財物
【防疫措施】梁子超：本港單日確診已見頂　應放寬檢疫政策
今日 10:28
【防疫措施】梁子超：本港單日確診已見頂　應放寬檢疫政策
【打擊違泊】深水埗巴士站車輛違泊嚴重　警方加強宣傳和執法
今日 11:37
【打擊違泊】深水埗巴士站車輛違泊嚴重　警方加強宣傳和執法
【酷熱晴朗】天文台總部今錄35.4度再破9月紀錄　荃灣、大埔及中環空氣質素健康指數7屬於高
今日 13:10
【酷熱晴朗】天文台總部今錄35.4度再破9月紀錄　荃灣、大埔及中環空氣質素健康指數7屬於高
【中秋金多寶】8,000萬金多寶今晚攪珠　有兩個數字屆年出現10次
今日 12:08
【中秋金多寶】8,000萬金多寶今晚攪珠　有兩個數字屆年出現10次
【高空擲物】大元邨疑高空掉玻璃樽　籃球場幸好無人受傷
今日 12:20
【高空擲物】大元邨疑高空掉玻璃樽　籃球場幸好無人受傷

你可能感興趣

【爆竊案】九肚山獨立屋被爆竊　失900萬元財物
今日 11:17
【爆竊案】九肚山獨立屋被爆竊　失900萬元財物
【防疫措施】梁子超：本港單日確診已見頂　應放寬檢疫政策
今日 10:28
【防疫措施】梁子超：本港單日確診已見頂　應放寬檢疫政策
【打擊違泊】深水埗巴士站車輛違泊嚴重　警方加強宣傳和執法
今日 11:37
【打擊違泊】深水埗巴士站車輛違泊嚴重　警方加強宣傳和執法
博愛醫院 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
18:20 2022/09/12
【阿Mo傷勢】李澤楷發表最新聲明　以個人名義向李啟言家人提供1千萬經濟支持
【MIRROR演唱會】李澤楷發聲明後回應4大提問　 與阿Mo父母會面積極配合政府調查
18:59 2022/09/12
【MIRROR演唱會】李澤楷發聲明後回應4大提問　 與阿Mo父母會面積極配合政府調查
【安達臣道冧天秤】41歲電工癌妻撰文解釋停收捐款原因　稱已獲社會大力支援望記住亡夫美好
14:01 2022/09/12
【安達臣道冧天秤】41歲電工癌妻撰文解釋停收捐款原因　稱已獲社會大力支援望記住亡夫美好