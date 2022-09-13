【感情絕緣】媽媽多次改嫁留陰影抗拒男人　余慕蓮斬情根：對愛情冇信心

年過8旬的余慕蓮大半生奉獻給娛樂事業，她在銀幕上飾演過不同的角色，形象五光十色。銀幕背後的余慕蓮形單隻影，感情生活基本處於空白狀態，原來她受父母的影響抗拒男人，感情歸零，初戀也不敢！

小時候跟隨著媽媽鄧美美到片場，做過童星、特約、茄喱啡及小人物的綠葉角色，早已明白娛樂圈的潛規則，入行三寶：煙、酒、跳舞，她樣樣say no，「我不夠漂亮，又不是肉彈，我只是荷包蛋，哈哈！」所以明白自己的定位！

▲ 余慕蓮對英文名Moline非常反感，「哈哈！那些男仔特登叫摸Lin 摸Lin，摸乜鬼，我沒有英文名，不准摸，咪叫余毛，我不喜歡給人摸的，不要摸我……」(攝影：陳慧安)

在娛樂圈打滾70年，角色不是丑角便是綠葉的小角色，余慕蓮未有因此不快，反而看透小角色不需與人去爭，密食當三番：「主角大把人爭，我諗過，我又不喜歡應酬，又不是好靚，只是普通人，我演這種角色「襟撈」，不多人去爭！」

85歲的余慕蓮，人生無憾，即使零感情也沒遺憾，她不覺得人生一定要有愛情才算美滿，「最怕嫁著個仲衰過做女時點算，(你都未試過？)我不是沒有人追，只是我不喜歡，姻緣整定的！」

對愛情抗拒的余毛，不是沒有對男人動過心，而是感覺有feel便會自我落閘，不會給機會別人，拍戲的對手也不例外：「開始有啲感覺我就cut，我會抽離，別人話送我返屋企，我會話『不用』，我半夜收工返屋企也是這樣！我自己返，不會給機會他人，又不給機會自己，對愛情沒有信心，因為我屋企父母的婚姻，我媽媽15歲結婚，16歲生我，所以我媽上年在美國死，爭幾日先100歲，她嫁了很多次，所以有人話余毛，『你嫁唔去，你阿媽嫁埋你嗰份！』」

▲ 余慕蓮珍藏多年的謝賢親筆簽名照。

最愛謝賢

余毛姐未曾試過初戀，也未曾同男人拖過手，被指和曹達華有戀情，她非常生氣，「話我同曹達華，佢做得我老豆啦！我都唔鍾意伯父，我鍾意靚仔，靚仔冇本心，哈哈……」

她眼中最欣賞的靚仔是謝賢，昔日在曹達華間戲院任職帶位員時，經常都會捧四哥場，之後的四大天王她也很喜歡，「四大天王的簽名相我都有，草蜢幾隻我都鍾意睇，我鍾意演唱會，鍾意熱鬧。」

爸爸得一個 Uncle好多個

余毛沒膽量闖情關，寧願做「絕緣體」，但她非宅女，依然活得很精彩：「我見太多男人，我媽媽嫁好多次，但爸爸只得一個，其餘的都是叫Uncle，我沒有膽入情關，我驚…嫁著個沒錢，捱沒有所謂，捱到他有錢去滾咪死，生仔生著個爛賭，成日返屋企問阿媽攞錢又死，現在一個人幾自由，幾開心……」

幾十年來，她一個人四圍去，鍾意唱粵曲，鍾意看大戲，也鍾意看演唱會，節目多多，閒時更會約腳打麻雀，所以成日不黐家。

▲ 余慕蓮身邊的老友不是殿堂級一線花旦，便是一線主持，Do姐同大姐明都係佢老友。

其實余毛姐身邊的老友不是殿堂級一線花旦，便是一線主持，但余毛姐從來沒有羨慕，也沒有想過要做一線。

她曾經與黃淑儀、石修一齊做《72家房客》，知道自己不是主角，只是閒角，更把自己形容為馬戲團的小丑，但小朋友也喜歡睇，令到別人開心，她便開心。

▲ 余慕蓮為鄧達智任model行catwalk，掌聲比專業的model還要多。

做模特兒行catwalk

而她感激鄧達智慧眼識英雄，夠膽邀請她行catwalk：「無線成日都醜化我，佢夠膽搵我行catwalk，最多掌聲，行catwalk個個黑口黑面，我入場送飛吻，個個拍手掌。

余毛姐行了3、4次catwalk，第一次在醫院行耆英catwalk，第二次為鄧達智行，William替她設計了一件短身jacket，兩邊腋下位置開了洞，到正式時，William叫她扮女王，成班猛男托起她，她更專登遞高隻手，贏得最多掌聲。

她回憶說：「我未學過行catwalk，但我夠膽，因為我做過EYT《歡樂今宵》出身，成日要扮嘢，你要我扮乜咪似乜囉！」

余毛姐直言：「我乜都唔介意，我鍾意表演，我最鍾意做《歡樂今宵》，開心，成日搞笑，沒有《歡樂今宵》之後，將我們調到劇集，不是開門便是開飯，那些工人呀！我做到冇癮，我自己唔做要退休，其實我唔介意做工人，工人有戲咪得囉！你冇戲，我咪唔做囉！」

▲ 小時候的余慕蓮與媽媽鄧美美合照。

回憶當年EYT

當年余毛姐在EYT，扮演過香港小姐，令她突然多了個英文名叫「Moline」，不過她對Moline卻非常反感：「哈哈！所以好多人叫我Moline，那些男仔特登叫摸Lin 摸Lin，摸乜鬼，我沒有英文名，不准摸，咪叫余毛，我不喜歡給人摸的，不要摸我、不要摸我……」

至於娛樂圈有不少暗黑條件，問到余毛姐有遭人手多多嗎？余毛姐斬釘截鐵說：「冇，因為我不夠漂亮，我又冇乜波，我現在什麼都沒有，自模平糊，(青春十八冇醜女？)我都不是肉彈，我只是荷包蛋，哈哈！」說到此時，魚毛姐又開始咳了，咳至眼淚水也標…

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撰文：林碧洋

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