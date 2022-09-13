【押後判刑】涉還押期間指示他人刪資料　兩男押後至9.26判刑

▲ 涉還押期間指示他人刪資料，兩男押後至9.26判刑。（資料圖片）

21歲學生涉於2019年時管有爆炸品被捕，還押時涉指示探訪者刪除涉案網上資料。涉案學生及21歲無業男否認串謀妨礙司法公正罪、管有爆炸品罪受審，早前於區域法院被裁定罪成。案件原定今（13日）判刑，暫委法官指，報告顯示兩名被告均不合適判處勞教中心，由於涉案學生曾於報告提及有吸食大麻習慣，遂替其索取戒毒所報告。暫委法官並替另1名被告索取社會服務令報告，但明言不會考慮判處社會服務令，兩人還押後至9月26日判刑。

被告鄺偉邦（21歲，學生）及黃俊燁（21歲，無業），經審訊後被裁定1項串謀妨礙司法公正罪成。控罪指，他們於2020年2月3日，在壁屋懲教所達成協議刪除2個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及1個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。

鄺另被裁定2項管有爆炸品罪成，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。

代表律師求情時指，報告顯示鄺並不適合判處勞教中心，又指鄺為人上進，即使有案在身亦完成副學士課程。代表律師又指，鄺與黃於探監時的對話只是胡說八道，鄺在獲保釋後亦未有刪除相關瀏覽記錄。

暫委法官指，鄺於替取勞教中心報告期間，曾向感化官透露於2022年4月起吸食大麻，截至本案裁決前3天才停止。代表律師指，鄺僅服食大麻二酚的相關產品。惟暫委法官關注鄺是否有毒癮，遂押後判刑，先替鄺索取戒毒所報告。

代表律師替黃申請索取社會服務令報告，暫委法官表示，由於代表律師堅持索取報告，故另替黃索取社會服務令報告。由於黃未有顯示悔意，暫委法官明言不會考慮判處社會服務令，案件押後至9月26日判刑。

HKET APP健康台更多都市疾病影片： https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載： https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟