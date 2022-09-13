【防疫措施】質疑再推高疫苗接種率等於全民接種　議員倡港府應公開防疫救市數目達共識

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港府冀再提升接種率。立法會議員江玉歡表示，政府應清楚公開兩年多用在防疫救市的各項數目，讓市民大衆作為付費者作一個知情決定，達至一個共同方向，這才是良好公共行政所需要的。

江玉歡在周一（12日）社交平台指，有官員說疫苗接種率要再推高才有望與世界接軌，如今接種了兩劑的人口已達91.1%，質疑官員所謂的再提高究竟是提高到幾多，如果是要接近百分百才達標，與全民接種有何分別，如果是要全民接種，為什麼不一早將這個訊息通知市民。她引述報導指，政府截至到今年4月購入疫苗有2080萬劑，如今已接種了接近1900萬劑。按現時最新每日接種劑次25,000劑計算，約40日便用完政府估算的劑量，是否已達到政府的標準。

她又稱，抗疫接近3年，除了死傷重症，經濟飽歷風霜，市民商戶等了一個冬天又一個冬天，要令社會有共識怎樣走下去，要令市民明白防疫的實質經濟負擔，政府應清楚公開兩年多用在防疫救市的各項數目，讓市民大衆作為付費者作一個知情決定，達至一個共同方向，這才是良好公共行政所需要的。

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責任編輯：余思嵐