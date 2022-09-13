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【美食速報】消委會認證元朗老字號勝利牛丸　推親民價百分百牛丸禮品套裝

休閒消費 15:19 2022/09/13

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

禮品包內含200克新鮮牛丸及新鮮牛筋丸、五香牛筋腩、冬菜和自家製手工辣椒油，價每份$299。(品牌提供)

現今世代牛丸沒有牛肉成分不是新聞，反而仍有良心堅持100%純牛肉製造牛丸才屬少有。元朗40年老字號勝利牛丸，得到香港消委會於今年1月公布過一系列火鍋丸類的測試報告，當中勝利牛丸是唯一一款獲得5星評價的丸類，被認證為100%純牛肉製作。

現為慶祝外賣店正式進駐荃灣及北角，特別推出外賣店限定的全新包裝「勝利牛丸」禮品套裝以及限量秘製清湯腩。

禮品包內含200克新鮮牛丸、200克新鮮牛筋丸、超濃郁五香牛筋腩、冬菜和自家製手工辣椒油，親民價每份只售$299。

創辦人胡順清仍堅持每天早上5時購買新鮮未閹生牯牛，只精挑原條牛肉眼和牛後腿肉，以人手挑走脂肪，再用舊式捶打機中捶打牛肉，並加入調味料跟冬菜製成牛丸，並於早上8點前送到店內，保證客人吃到原汁原味的牛丸。

而且為了保留牛丸的鮮味，品牌都堅持不加防腐劑及不作真空處理，每日賣完即止，通常客人買牛丸回家都建議保存於雪櫃最多2至3天，不建議放冰格。

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除了深受大家喜愛的牛丸，外賣店亦首次推出濃香味美，港人最愛的秘製新鮮清湯腩，「由於我們要最靚的新鮮牛腩，貨源極罕有，所以清湯腩以前只是我們家媽媽的秘製美食。不過因為近日終於有少量且高質的清湯腩供應，所以決定在荃灣店跟北角店限量推出。」勝利牛丸第二代傳人胡卓龍說。

除了外賣自取，荃灣區、北角區及炮台山區的客人們，還可以透過Deliveroo外賣平台，獨家享受外賣直送服務。
1.勝利牛丸@北角外賣店
地址：北角炮台山電氣道233號城市中心1樓47A及59號舖Freshlane
電話：9178 8596

2.勝利牛丸@荃灣外賣店 
地址：荃灣馬角街8號新豐工業大廈1樓Freshlane
電話：5309 8006

記者：郭秀芳
 

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