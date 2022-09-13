【欠人性化】患腦退化媽媽被迫獨自隔離　張翠容︰防疫政策分隔無數家庭

▲ 現時的防疫隔離政策，令老人家想一家人齊齊整整吃頓飯也很難。（香港經濟日報圖片）

上周五，媽媽終於可出院了，這是給我最好的中秋節禮物。中國人重視一家團圓，對於老人家尤為重要，他們的願望很簡單，一家人齊齊整整吃頓飯；但在疫情下，卻又不一定這麼容易，防疫隔離政策令多少家庭被分隔?!

認識一位九十一歲有長期病患的婆婆，跟工人姐姐同住，婆婆因染疫遭當局準備送到竹篙灣，但工人姐姐不能隨行。我實在無法想像婆婆如何獨自在隔離中心抗疫？不管她倆怎樣哀求同往隔離也不得要領，總之一陽一陰便不能在一起。擾攘期間，工人姐姐在再次檢測時呈陽性，問題終獲解決。

至於我媽媽，也因家中各人相繼確診，她才可以回家。上周四晚，醫院來電，我向醫生表達，若媽媽的維生指數穩定，同時完成了抗病毒藥物療程，便請送她回到親人身邊，其他慢性病日後慢慢處理。因媽媽患有中晚度腦退化，習慣了女兒的照顧方式，例如晚飯後我會握着她的手，一起唱她少年時代的歌曲，讓她一天擁有溫馨時刻，兼且作為口部和喉部肌肉運動。

醫生好奇問道，八十多歲老人家的少年歌曲是甚麼？我說不少是革命歌，屬於建國前後的四五十年代，在廣州民間流傳，其中一首有關朝鮮戰爭，都是難得的口述歷史。還有媽媽小時候唸卜卜齋學過的古文，無論篇幅多長，她都琅琅上口。

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媽媽雖屆油盡燈枯階段，但她出奇地硬淨，除今次能從新冠病毒挺過來外，過去一年，她共跌過七次，滿身傷痕一樣捱過。這令我回想媽媽年輕時，已好捱得，揹着我、抱着弟弟為口奔馳，逆流而上，相信這是她那代人的寫照，他們已經歷過香港不同年月的磨練，身心堅強。

才二十來歲的醫生聽得興味盎然，我請他多慰問祖輩，了解他們的故事。對長者而言，一生何求？就是只盼在圓圓的月亮下，跟家人齊整開心地吃頓飯。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「一生何求」

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