iHerb周年慶　TOPick獨家優惠碼　開啟健康生活

想買健康產品，除了實體零售店，網上一樣可以找到信心保證，而且價錢物超所值的選擇。出名價錢平、優惠多的iHerb就是近來不少人的心水網購平台。9月是iHerb 26周年，除了26周年優惠之外，更為TOPick讀者提供了獨家折扣優惠，全新和現有iHerb用戶也可享有優惠，記得看到文章最後，用獨家優惠碼選購心水產品！



iHerb是全球最大的保健品、健康產品網購平台之一，致力為大眾提供高CP值、精選的優質健康產品，因此吸引了不少活躍用戶，網站上真實用家的評價也增加了iHerb的可靠性，成為值得信賴的網購平台。



疫情令網購普及，主打健康產品的iHerb更加是港人熱門之選，不少YouTuber也會開箱介紹iHerb的產品，大讚CP值高。而為了照顧愈來愈多的大中華地區消費者，2021年4月iHerb在香港設立全亞洲第二個獨立倉庫。這一個倉庫由iHerb直接負責儲存和運輸，大大提高網購訂單配送的可靠程度。在今年第三季，香港倉庫已經提供超過25,000件熱銷產品，幾乎所有香港的訂單也是由香港倉庫直接處理，發貨速度也大大提升，於截單時間前下單，大部分地區可以做到即日出貨，最快明日收貨，偏遠地區也可以在三天內收貨。



優質品牌精選 品質保證



iHerb旗下搜攞了來自1,200個品牌，超過3萬款產品，其中iHerb自主研發品牌更能提供物超所值的優質產品。因為iHerb的團隊會精心研究方，確保能夠以更高的行業標準生產，其自主研發品牌均經過iTested科學品質檢測，提供客觀中立的測試結果，以確保產品品質，顧客更可享有90天全額退款保證，大大保障了消費者的利益。

▲ iHerb自主研發品牌提供物超所值的優質產品。

自主研發品牌 營養補給站



疫情期間，大眾特別注重飲食和生活健康，iHerb自主研發品牌之一的California Gold Nutrition就有提供多種膳食補劑、原生態食品和健身用品選擇，而另一iHerb自主研發品牌Ultamins則提供適合不同年齡階段的複合維他命補充膠囊，讓大家增強抵抗力。

California Gold Nutrition有18種類型，超過300種產品，其中最受歡迎的膳食補劑產品是LactoBif 益生菌，它含有8種活性益生菌菌株，當中包含5種乳酸桿菌和3種雙歧桿菌，研究顯示這些益生菌菌株能抵抗低pH和胃腸道環境（如酸、膽汁、胃蛋白酶、胰酶），並附着在腸道細胞系上，有助促進腸道健康。這款產品也採用了雙層鋁箔泡罩獨立包裝，容易貯藏，適合素食者使用，售價只需要港幣約163元¹。



另一款受歡迎的產品則是為日常膳食添加膠原蛋白、透明質酸和維生素C的CollagenUp。膠原蛋白、透明質酸也是身體的重要組成部分，維他命C則有助抗氧化。這款產品含有從海洋魚類中提取可水解的膠原蛋白肽，加入透明質酸及維他命C，有助提升頭髮、皮膚、指甲、關節和骨骼健康。使用方法也很簡單，在日常飲用的飲品中加入適量的粉末，就可以在飲食中補充膠原蛋白，售價也只需要港幣約139元¹。

Ultamins主打是維生素產品，包括男士複合維生素、女士複合維生素，產品均為全蔬果混合，含有蘑菇和酶，每一份含100 微克的輔酶Q10、葉黃素和甲基維生素B12，每日隨餐食用2粒，有助身體抗氧化。



26周年慶 日日驚喜減價26%



今年正是iHerb成立26周年，iHerb也特別在9月特別推出26周年慶，與眾同樂。除了網站提供多項優惠折扣，更為TOPick讀者帶來獨家優惠²。

在iHerb網站每天及每個周末均會挑選出一個精選類別或人氣品牌減價26%，即可享有74折。



至於TOPick讀者，只要登記成為iHerb的新客戶，買任何金額的產品，也可以使用優惠碼「TOP26」享有一次全單74折，非常實惠；iHerb現有客戶也可以使用優惠碼「TOP20」，買滿80美元即享有全單8折，每個帳戶可以使用優惠碼兩次，優惠時間至10月8日下午3時59分，想要選購優質的健康食品、膳食補劑，就不好錯過這次的優惠，快點和家人朋友一起選購！



1. 價格以網站顯示為準。

2. 價惠不可以疊加使用，每次只能選用一組優惠碼。



（特約）