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【政總暴動】涉政總外參與暴動　6人認暴動罪3人開審

社會 14:59 2022/09/13

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(資料圖片)

有市民於2019年9月發起「全球反極權遊行」，43人涉於政府總部外一帶參與暴動被捕，分4宗案件處理。涉及9人的案件今（13日）於區域法院開審，當中6名被告於開審前承認1項暴動罪。案情指，案發當日約有2萬名示威者由銅鑼灣遊行到政府總部外，近千名示威者向政總及警方投擲汽油彈，警員其後從政總衝出拘捕了各認罪的被告。

被告依次為何家洛（25歲）、15歲學生、黃韻思（35歲）、黎浩彬（20歲）、江璧怡（25歲）、洪聰滿（25歲）、陳航生（19歲）、劉文輝（28歲）及何普光（22歲），同被控1項暴動罪。

何家洛、黃韻思、何普光否認1項暴動罪，其餘被告均認罪。洪聰滿、陳航生、何普光另被控1項襲警罪，他們均否認控罪，洪聰滿、陳航生的襲警罪將於他們同意承認事實後存檔法庭。

各認罪被告的承認案情指，有市民於2019年9月29日發起「全球反極權大遊行」，當日下午約有2萬名示威者由銅鑼灣崇光百貨遊行到金鐘政府總部。示威者到達政總後，有人揮動外國國旗，亦有人將印有「全球反極權」的直幡掛在橋上。此外亦有兩群共約500人的示威者向政總及警方投擲汽油彈，並使用巨型橡筋作投射器投擲硬物，警方多次發射催淚彈及藍色水炮驅散。

政府總部內駐守的警員於當日下午4時許衝出政府總部，向夏愨道方向進行驅散和拘捕行動，並拘捕了若干示威者，包括15歲學生、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生及劉文輝。洪於被捕時曾反抗，被警員以警棍制服在地上，陳則在被捕時曾轉身跳起抓住欄杆，由天橋上的人扶起，但最後仍被捕。

相關片段顯示，各認罪被告於案發時均與其他示威者集結於夏愨道一帶。當中15歲學生及陳均曾手持雨傘作防護，15歲學生另將磚頭扔向政總，江則在警方發射催淚彈後逃走。

案件今午續。

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記者：梁錦麟

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