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【檢測公告】沙田豐和邨和順樓圍封強檢　將軍澳清水灣半島二期七座4人被罰1萬元

社會 17:12 2022/09/13

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(資料圖片)

沙田豐和邨和順樓今午5時起限制在沙田指明「受限區域」，受檢人士於今日晚上11時前接受檢測，政府目標是在明日（14日）上午約10時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:52】

將軍澳清水灣半島二期七座有11人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中4人發出了10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：余思嵐

 

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