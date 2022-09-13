【死因研訊】女警催生後血崩亡死因研訊　丈夫質疑院方未有每15分鐘量血壓

▲ 死者的胞姊（中）及胞弟（右）今到庭應訊。（陳曉欣攝）

懷孕37周的26歲女警例行產檢時被診斷患妊娠毒血症，同日於伊利沙伯醫院催生誕下女嬰後血崩不治，死因庭今（13日）召開研訊。死者丈夫的證供指，死者誕女後有助產士發現死者手臂上量血壓的壓脈帶「唔漲」。死者丈夫質疑屬高危產婦的死者分娩時沒有醫生在場，以及院方沒有每隔15分鐘為死者量血壓。

死者葉素欣於2016年10月6日入住伊利沙伯醫院，誕女後流血不止，接受數次止血手術及切除子宮後，於10月9日上午去世，終年26歲。

死者丈夫馮遠通供稱，懷孕37周的死者於10月6日在伊院進行例行產檢時，被診斷出患妊娠毒血症，需要住院以決定應否催生。同日下午，院方指死者的子宮頸成熟可以生產，遂替死者注射無痛分娩針和以人手穿羊水催生。

馮供稱，死者於當晚7時25分誕下女嬰後感到氣促和暈眩，有助產士為死者量血壓，惟問死者手臂上的壓脈帶「做咩唔漲嘅？」，量度血壓後有醫生上房檢查。

馮續指，同日晚上醫生指死者的子宮未能自行收縮，血流不止，需要塞止血球止血。稍後醫生指死者心跳不穩，需要切除子宮保命，惟院方表示不知道出血原因。

馮續供稱，死者於產房進行切除手術後，於深切治療部接受觀察，其後轉為危殆，出血引致腎衰竭，心臟停頓約1小時，其後轉往手術室再做手術。至凌晨時分，醫生表示未能止血，需要開腹塞入紗布止血，死者一度恢復正常出血量。惟於10月9日早上7時，死者在開腹取紗布後再轉入深切治療部，延至11時證實死亡。

馮指於事後向伊院作出多項投訴，包括醫院有否解釋催生可能引致的風險，死者患妊娠毒血症屬高危產婦，為何生產時沒有醫生在場，以及死者注射無痛分娩針後感每隔15分鐘量一次血壓，但醫院卻欠缺相關紀錄等。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣