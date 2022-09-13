【筍工招聘】城巴招聘100名時薪125元半職車長　返半日工享全職福利

▲ 城巴招聘100名時薪125元半職車長。（資料圖片）

城巴近期積極「搶人才」，除早前宣布加申4.5%外，今日推出「半日制巴士車長合約」招聘計劃。半職車長的特點是時薪、福利均與全職車長相同，工時則是上班日的早上或下午繁忙時間；城巴估計，半職車長月薪可達1.6萬元。

城巴宣布推出「半職車長」招聘計劃，應徵者只需於上班日的早上或下午繁忙時段上班，每天工時不多於6小時。

「半職車長」與全職車長時薪和福利一致，均是時薪125港元，享有年假、乘車證、24周產假和2周有薪侍產假等福利。合資格的半日制車長將獲得6,000港元入職獎金，每月薪金可達1.6萬元。

城巴指，現時計劃招聘100名半職車長，車長可選擇於屯門、將軍澳、西九龍或香港島的城巴車廠或泊車場簽到上班或下班。

城巴車長招聘日將於9月至10月在不同地點舉行，應徵人士亦可透過網上申請。

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責任編輯：陳梓蔚