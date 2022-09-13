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【安達臣道冧天秤】孫玉菡：勞工處正積極調查　冀立會盡快修訂職安健條例提高罰則

社會 15:29 2022/09/13

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（黃傑偉攝）

秀茂坪安達臣道房協建築地盤上周三（7日）發生罕見天秤倒塌意外，65噸重天秤壓中地面多個貨櫃辦公室，導致3死6傷。勞工及福利局長孫玉菡今日（13日）表示，勞工處已按照法律權力全速調查中，警方亦已介入調查，將會積極調查清楚事故原因，包括勞工處會進行工業意外方面的調查。

大家理解一方面勞工處已按法例的權力，全速積極進行調查；另一方面，大家也理解警方已介入調查，所以兩方面一同在做工作。亦希望立法會可以盡快就政府提出調高職安健罰則的《條例草案》完成審議工作，盡早通過。我們要大幅調高罰則的原因，都是希望讓大家更注意預防的工作。我們與業界的看法一樣，工業意外最重要是預防；但在預防之餘，若僱主、僱員真有犯錯，罰則方面如大幅提高，可以提升阻嚇力。

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責任編輯：余思嵐

 

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