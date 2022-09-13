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【無間一戰】蔡思貝被發現駕胡鴻鈞跑車出入　直認幫忙撻車：一直都是好朋友

娛樂 16:17 2022/09/13

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蔡思貝指與胡鴻鈞是好朋友。（陳曉柔 攝）

視后蔡思貝今天（9月13日）現身電影《無間一戰》開鏡拜神儀式，在現場所見，見思貝消瘦不少，她接受TOPick訪問指這幾個月忙於拍攝劇集《你好，我的大夫》：「可能出外景較多，流很多汗，所以都變瘦了，但吃東西是有增無減。」

談到思貝今次戲中演醫生，與黃宗澤有種浪漫關係，對此她說：「不稱得上是一種完整的感情線，但我們的關係是互相需要對方，十分淒美浪漫。」又指與黃宗澤早前已合作過數部劇集，已有默契，合作亦相當放心，亦表示不害怕會與對方傳绯聞。

【娛圈緋聞】胡鴻鈞回應與蔡思貝「分」訊　Hubert：斷章取義傷害到別人就不好

一直保持好朋友關係

近日有指思貝出入所駕駛的私家車，正是胡鴻鈞名下，而這架車的車牌更是其英文名縮寫和生日日期，似乎公開「放閃」，對此她說：「因他不在香港，我架車又拿了去車行維修，而且，不只是我有開他的車，他的經理人和其他朋友都有開他部車，如果不是部車放得太久，便『撻』不着。」

至於問到她與胡鴻鈞甚麼關係，她表示是好朋友，一直都是這個關係。

（陳曉柔 攝）

已與余德丞慶祝

另外,早前其好友余德丞公開表示她未有空與其吃生日飯一事，思貝說：「前兩天在銅鑼灣拍攝，中間有個空檔就很即興約他吃個快飯，我便對他說當生日飯，因為之後要忙拍攝沒有空再相約，而且我們一向都很隨意即興約飯。」

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最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

記者：游艾維﹑陳曉柔

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