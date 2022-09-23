踏出籃球場外，蔡再懃已是一家之主，兩個女兒的爸爸。今次《摩根資產管理特約︰我不只是運動員》系列的嘉賓—籃球運動員蔡再懃（阿懃），現時效力香港甲一籃球聯賽滿貫籃球隊，除了先後獲得甲一賽事的多項個人殊榮外，更曾獲香港代表隊徵召出戰國際賽事。回首成長歷程，他直言良好的規劃對運動員生涯以至家庭同樣重要，到底他是怎樣規劃自己的人生，並為家人做好部署，同時做好運動員和爸爸的角色？

訂定各階段目標 按部就班實現夢想



現年27歲的阿懃曾協助其效力的香港甲一籃球聯賽球隊贏得總冠軍，並先後取得最有價值球員、得分王等殊榮，他直言自小已喜歡向難度挑戰。「例如就讀小學時我已主動邀請球場上的中學生進行比賽，當然因為年齡和體力有差距，不時會有賽果落後的情況，但當成功反勝對手，那份快感正是驅使我喜愛籃球且一直在球壇發展的原因。」為了追尋和實現個人的籃球夢，阿懃一早已為自己訂定人生目標，從加入校隊開始，逐步朝學界聯賽、職業賽事，以至代表香港出賽等方向邁進。人生目標如此周詳清晰，難怪阿懃的球員之路看似一帆風順。

▲ 蔡再懃表示，比賽期間出現傳波失誤、入球失準等情況在所難免，重點在於如何調整心態，令自己能盡快冷靜下來，沉著應對賽事。

成為新手爸爸 一早理財為家人準備最好



在運動路上，阿懃總是預備充足，積極做好規劃。而當他準備升讀大學之際，便傳來自己將為人父的消息。「這消息的確有點打亂我的規劃，而且當時自己只有18歲，成為一名父親實在是一項挑戰。」他解釋，除須學習如何做好父親的角色，照顧女兒和家庭之外，亦要處理家庭的經濟壓力，想辦法開源節流 。

▲ 籃球場外的阿懃亦是兩個女兒的廿四孝爸爸。

作為新手爸爸，阿懃一方面要紓緩家庭經濟負擔，為女兒盡量減少日常不必要的開支，另一方面亦積極尋增加收入來源，定期投資，為女兒日後發展做足準備。「單純把積蓄放在銀行儲蓄，利息收入不太理想，所以我會主動尋找和了解適合自己的投資組合，有望為財富增值之餘兼幫助對抗通脹。」他透露，在芸芸產品中最後選擇以月供基金的方式，利用「成本平均法」的優勢，管理市場的短期波動風險，放眼於長遠的升值潛能。亦可以揀選投資一些預料會有穩定收入的產品，及早為兩名女兒日後的教育基金作準備，為她們的日後發展作出最好的部署。

▲ 阿懃與多名本港籃球運動員創辨DNA Sport HK，為市民提供持續有效的籃球訓練。

身兼籃球員及父親角色 更關注培育下一代



問及會否培育女兒對籃球的興趣，阿懃笑言，由於女兒的年紀尚幼，目前只希望她們能健康快樂地成長，並盡量安排她們接觸不同的活動，培養和發展多元化的興趣及潛能。



雖然阿懃對女兒發展未有設限，但他作為父親後，一直熱心培育下一代，近年更身體力行，與4位本港籃球運動員創辨DNA Sport HK，讓本地幼兒、兒童、青少年及成人都能得到持續有效的籃球訓練，令他們的球技不斷進步，從此提升香港籃球的運動水平。「我希望可以將自己的經驗和技術，及早傳授給小朋友，讓他們可以一早認識籃球運動，找到自己的興趣。」



教育子女須耐性 堅持用心做好每步



隨着人生角色的轉變，阿懃日常要兼顧的事情亦變得繁瑣，問及怎樣才能做好運動員和父親的角色時，他認為耐性十分重要。「作為一名父親，在教導女兒時必然要有耐性，當她們犯錯時，先要向她們解釋問題所在，然後再給予指正。」

▲ 阿懃表示，耐性不只適用於運動和教育子女，同時對投資理財亦十分有用。