【聲夢傳奇】JW男友家族遭入稟申請破產　王灝兒早視卓悅太子爺為結婚對象

卓悅創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤(Tarzan)一家三口,上周五遭宏安集團旗下財資管理服務附屬公司富英有限公司申請破產,三案均排期在11月8日在高等法院提訊。

而卓悅太子爺Tarzan正是JW王灝兒的男友,二人十分恩愛,常在社交平台放閃,而且亦令葉氏豪宅曝光。比如JW曾上載於男友家打乒乓球的影片,十分闊落的空間放一張大型乒乓球桌完全不成問題。

豪宅內設有私人影院,而喜愛Marvel的二人也為家中添置不同擺設及裝飾。此外,JW和男友都是愛狗之一,他們曾為愛犬開設池邊派對慶生,並廣邀養寵物的好友來家作客。而且據傳Tarzan身家最高時達12億,所以愛車的他擁有法拉利、保時捷及Benz越野車等。

視對方為終身伴侶

日前,JW更在IG Post上載與男友拍拖5年前後的對比照,同時留言祝男友生日快樂:「Happy Birthday my loveeeee! 五年前,五年後。Some things just never changeee. Stay happy and healthy always OKAY!!」而Tarzan亦分享了一張與JW慶生合照,十分甜蜜。

此外,現年32歲的JW曾接訪問表示與男人已到適婚年齡,視對方為終身伴侶。

中菲混血兒JW在2010年出道,曾於活動透露:「我發現我們的家族是有愛新覺羅正白旗的血統,家中也掛有太太太太太公身穿官服的畫,我可能是格格來的。」

JW出道時為黎明旗下歌手,現為無綫電視經理人合約藝員及星夢娛樂旗下女歌手,近日有份參演的TVB劇《痞子殿下》大受歡迎,人氣進一步上升。另外,她連續任兩屆《聲夢傳奇》導師,獲讚表現不俗。

