【好聲好戲2】吳幸美倒模假哨牙牙套練習　樊亦敏與鄭子誠拍檔演繹真摯

由阮兆祥及馮盈盈擔任主持的《好聲好戲》正在熱播，第二輪出賽藝人有樊亦敏、黃嘉樂、吳幸美及黃智賢，主席評判有汪明荃（阿姐）、金牌監製文偉鴻及資深配音員梁少霞，其他評判團成員有配音員翟耀輝、蕭徽勇、曾秀清、陳皓宜、龍天生、黃鳳英、謝東閔及陳浚霆，謝東閔及陳浚霆更兼任打氣團藝人。

吳幸美倒模假哨牙牙套

昨晚（9月12日）進入第三回合「拍檔聲演」環節，之前聲演《棟篤神探》「女長人」及《智能愛人》「阿寶」，被指蔡少芬及李佳芯上身的吳幸美，來到決定性回合竟臨門失手，導師鳳英姐更指其演出不如練習表現好，令吳幸美次輪冠軍寶座危危乎。

找來《東張西望》好拍檔Patrick Sir（林溥來）聲演《踩過界II》醉酒一夜情戲的幸美，為了還原劇中「癲姐」蔡思貝的哨牙腔，特意找來牙醫倒模假哨牙牙套日夜練習。

不過在練習時已遭哨牙配音技巧考起的幸美，去到正式演出依然「爭咁啲」，更一度甩嘴，最終雖仍獲10盞綠燈，但評判普遍認為她樣樣都「爭啲啲」，翟耀輝：「有少少甩嘴」，曾秀清：「我（畀分時）諗咗一陣，有少少唔到位」，天生哥：「第一句有少少聽唔清楚」，梁少霞：「飲醉酒唔夠嗰種感覺，仲可以再多啲。」

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樊亦敏脫胎換骨

至於之前慘烈捧蛋的樊亦敏，這次戴上「冬菇」假髮上陣先贏造型分，並邀來有「音樂情人」之稱的鄭子誠助陣聲演《花花世界花家姐》。

經過導師天生哥訓練的樊亦敏，一開聲猶如脫胎換骨，不但完美還原「花家姐」腔口及神韻，更將劇中「痛苦求分手」的一幕戲演得相當真摯感人，與片中的佘詩曼合二為一，最終順利獲得11盞綠燈滿分。

之前曾對樊亦敏演出感失望的文偉鴻，這次大大力給予正評：「我信你做得到，今次你真係證明到畀大家睇！」翟耀輝：「同阿佘嘅神髓好吻合，好淋漓盡致咁表現晒出嚟。」

至於以靚聲馳名的子誠亦獲力讚神助攻，阿姐：「兩個簡直係天衣無縫，子誠把聲我不嬲都鍾意，佢今次真係似林峯呀！」梁少霞則笑指子誠「真係有陰謀」：「就係想今晚贏囉。」

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黃嘉樂失準甩嘴

昨晚一集還有黃嘉樂夥拍好友許家傑聲演泰國BL神劇《只因我們天生一對》，家傑為了配合劇情更撐拐杖上陣。

上兩個回合成績麻麻的嘉樂今回再度失準甩嘴，最終只獲4盞綠燈，並連環被批「冇戀愛感覺」、「唔夠投入」、「唔夠青春」。

嘉樂眼濕濕激動承認自己「天分唔夠」兼「唔夠勤力」，曾與嘉樂合作《無考不成冤家》的阿姐，即安慰對方謂：「你今日有勇氣講出嚟已經係好大嘅進步，繼續加油！」

今晚（9月14日）最後一位挑戰者黃智賢將聯同好友蔣祖蔓聲演《My盛Lady》，屆時更會揭曉次輪出線者誰屬！

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