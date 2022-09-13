【疫情分析】醫務衞生局正考慮統一發放臨時疫苗通行證要求

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖片）

本港今（13日）新增7,218宗確診個案，包括7,067宗本地個案及151宗輸入個案，另錄10宗離世個案。

被問到從內地抵港人士，即使未接種疫苗亦可獲發臨時疫苗通行證，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，目前由海外入境人士需要至少接種2針疫苗，但接種要求不包括經「回港易」及「來港易」從內地、澳門及台灣人士，他們同樣可獲發臨時疫苗通行證。

歐家榮表示，鑑於新冠疫苗在世界廣泛接種，醫務衞生局正考慮統一獲發臨時疫苗通行證的要求。

行政長官李家超在今早行會前見記者表示，關於內地人士到香港而不需要接種疫苗，是過往已經實行了很長時間的政策，最主要的理由是內地疫情風險是全世界最低。

李家超指，政府會不斷留意整體疫情發展，檢視實際情況再作考慮，但按目前的風險和情況而言，是沒有任何輸入個案因此而產生。

至於本港疫情走勢，歐家榮指，近3、4日的確每日確診水平有回落，但水平仍然徘徊在7、8千宗的水平，對比5月數百宗仍是處於高水平。他指，目前個案回落有可能是市民在中秋假期做檢測的人數有減少，而其他監測數據雖有回落，但仍然是高水平，或須觀察兩周才能研判疫情走勢，希望市民不要掉以輕心。

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記者：李榮忠