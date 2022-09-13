【暖男爸爸】陳山聰忙為兒子報幼稚園　大方向舊愛何超雲送祝福：值得開心

邵氏開拍的懸疑警匪電影《無間一戰》在今日（9月13日）舉行開鏡拜神儀式，有份參演的黃宗澤、陳山聰、謝天華、蔡思貝等出席。

陳山聰於戲中演演掉親父的大反派，他接受TOPick訪問直言已多年沒演奸角，而且飾演其父親更是影星陳惠敏，令他既期待又緊張：「我們還未一起開工，希望屆時我可以聽到他過往的事蹟，因為我喜歡聽他們那年代的故事，希望在他身上可以學到更多。」

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▲ 陳山聰、黃宗澤、謝天華出席電影拜神儀式。（陳曉柔攝）

山聰天華交流湊仔經

戲中山聰跟謝天華和黃宗澤為對立，山聰謂跟二人識於微時，跟Bosco最後一次合作為《最美麗的第七天》。

至於跟天華即是《學警狙擊》，他感開心可以跟兩位兄弟再合作：「我們經常在聚會上見面，但合作機會真的很少，一來他們返了內地工作，我又留在TVB，今次徹徹底底是一套三兄弟合作的戲，我也很期待，識於微時大家仍很年輕，現在我和天華已經做了爸爸，大家也成熟，希望有更多火花。」

陳山聰更坦言在片場會跟天華交流湊仔經。

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山聰大方送祝福

另外，近日有報道指山聰舊愛何超雲答應消防隊目男友的求婚。而山聰於2011年與超雲相戀，他曾一度放棄演藝事業全心拍拖，不過二人於2013年分手。對於舊愛超雲傳出婚訊，他表示也是剛剛才知這傳聞。

山聰坦言：「這幾天忙於處理兒子升學事宜，因為近日是小朋友報K1的日子，雖然他就讀的學校可以直接升讀，但太太希望搵多幾間學校，所以這幾天忙於搜集資料，以及打電話問朋友意見，所以沒時間去看新聞。」

不過山聰也大方向超雲送祝福：「天下間所有搵到自己幸福的人，都是值得開心、值得祝福的事，其他事不回應啦。」

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