【第五波疫情】10間院舍現爆發　991間學校呈報2,886宗個案

本港今（13日）新增7,218宗確診個案，包括7,607宗本地個案及151入個案，另錄10宗離世個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，有10間院舍出現確診個案，涉及7間老人院舍，14名院友及7名員工，及3間殘疾人士院舍涉及3名院友，共37人被列為密切接觸者，需要隔離。

香港中華基督教青年會天平頤康之家

基督教仁愛護理院

松齡(萬年)護老中心

葵涌樂安居暨耆盛長者日間護理中心

油尖旺壽星宮

北區耆愛苑

葵涌耀耆頤養院暨日間中心

沙田香港神託會耀安宿舍

保良局鄭翼之中心

鄰舍輔導會怡欣山莊

其中葵涌耀耆頤養院暨日間中心共14人感染，該中心有89名院友及60名員工，早前有1名職員確診，昨日再多4名員工及5名院友確診，再多2名員工及2院友確診，中心分為2個區域，感染人士集中於B區，署方已要求餘下40多人檢疫。

另外，今日有間學校呈報2,886宗個案，涉2,497名學生及389名教職員，來自991間學校，包括269間幼稚園、370間小學、324間中學、28間特殊學校。過去7日有777間學校呈報2宗或以上個案。另外，有23間學校29個班級需要停面授課1星期，包括5間幼稚園及幼兒中心、4間小學、8間中學及2間特殊學校。

其中香港仔工業學校共有3個班級共10宗個案、迦南幼稚園(九龍塘) 2個班級共9宗個案、三水同鄉會劉本章學校2個班級共4宗個案、啟思幼稚園(馬灣)2個班級共6宗個案。

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記者：蘇文軒