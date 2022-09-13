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【黃Viu韓劇】李世榮大讚拍檔李昇基 李世榮自爆平日一衫走天涯

娛樂 17:05 2022/09/13

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熱門 英女王逝世 香港小姐2022 濕疹過敏大全 明日戰記 超市大搜查 李啟言 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

由「國民女婿」李昇基和「新一代韓劇女王」李世榮領軍的Viu Original年度心動韓劇《依法相愛吧》收視高開，誓要在今個秋天撥動你的心弦！

早前原著作者力讚該劇的演員陣容近乎完美，劇集開播後「雙李」也獲粉絲認證顏值滿分，堪稱最貼近漫畫的選角！

李世榮激讚李昇基

Viu Original原創浪漫喜劇《依法相愛吧》早於今年四月開拍，經歷接近半年的拍攝後，「李李CP」不但養出好默契，還不時互笠高帽、炒熱現場氣氛！

近日二人在開播特輯上談到本人與角色的相似之處，李世榮隨即大讚「零負評」李昇基與「金正浩」一樣完美：「從你出道開始、到現在的豐功偉績，太令人尊敬，真的太完美了！在我看來，最不像現實中會出現的完美男人，就是李昇基前輩。（時隔多年）在片場拍攝時，他依然會讓我覺得自在又值得可靠。」

李昇基聞言卻自認外貌不如「正浩」，還點名好友車銀優才是名符其實的「撕漫男」：「這就是網漫的盲點，（外貌）都是脫離現實的人物！能稱得上那樣的人，應該只有車銀優和姜棟元前輩吧。」

李世榮「一衫走天涯」

劇中金宥利熱愛時尚，除了經常以華麗誇張的服飾示人，還鍾情豹紋、蛇紋和斑馬紋等動物紋路，令李世榮頭痛不已，全因私下的她常常「一衫走天涯」：「我喜歡單色系，平日都穿制服到拍攝現場。（甚麼是制服？）就是運動褲和常穿的上衣，我每天都會穿同一件衣服，只有休息日才會洗。」果然時尚並不在於衣著，而是顏值！

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李昇基圓心願

出道十八年的李昇基演活無數經典人物，原來他一直渴望接演法律相關角色，今次可謂一圓心願！他亦笑指「正浩」有別以往演出：「他是我演過最聰明的角色，是一個過目不忘的『怪物天才』！這是一部集浪漫、喜劇、法律，再加上一點懸疑的劇集，我認為這部電視劇的最大亮點，就是浪漫和人性化，它會讓人胸口暖暖的；劇中會有不同的插曲，希望各位能夠看得開心。」

另外，觀眾也可欣賞Viu Original原創感人韓劇《說出你的願望》、原創漫改韓劇《今日的網漫》、《螞蟻在燃燒》和《Good Job》等最新進度；以及足本重溫李昇基主演的《燦爛的遺產》、李世榮人氣作品《衣袖紅鑲邊》、《醫生耀漢》和《Kairos》。

撰文 : TOPick柴犬出動

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