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【無間一戰】黃宗澤自言未有心理準備當爸爸　謝天華事業家庭取平衡

娛樂 16:44 2022/09/13

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黃宗澤（Bosco）和謝天華相隔11年再合作。（陳曉柔攝）

黃宗澤（Bosco）和謝天華今天（9月13日）現身電影《無間一戰》開鏡拜神儀式，今次二人相隔近11年再度合作，在戲中演親兄弟，亦有不少動作場口。

二人一同接受TOPick訪問，天華說：「很多槍戰和拳腳的動作戲，我看了劇本後有幾場動作戲都很震撼，亦有拍攝上的難度。（甚麼的難度？）一埸戲起碼要花四至五日才有效果出來，但導演對這些場面就很有信心，亦很有經驗，我們會盡力去做。」

Bosco笑言：「看了劇本後，我拍完這些戲後會否死，很震撼。」

【非凡三俠】黃宗澤奪紐約電影電視節「最佳男主角」　拍戲高處跳下致膝蓋骨移位

天華家庭事業兩平衡

如此厲害的動作戲，問到天華太太會否擔心其安全，他說：「我每天出門口，她都會對我說工作順利，所以我又不會害怕。（很久沒回港拍戲？）對上一次都兩三年前，很開心今次再與一班舊朋友合作，大家都很熟識，絕不陌生。」

談到近年天華重心轉移內地發展，他直認早前投放多點時間在內地：「最重要香港內地拿個平衡，我覺得不會因為工作而忽略家庭，會盡量平衡。」

（陳曉柔攝）

Bosco未有準備當爸爸

至於提到山聰指與他們合作，周不時傾談家庭和小朋友經，天華笑言最主要想Bosco知道，讓他將來有個心理準備，Bosco笑說「聽到驚」：「幻想不到有個小朋友個生活會變成怎樣，我又經常內地香港兩邊走，是否要放棄某些工作而照顧小朋友，又可否做到呢？我又那麼喜歡工作。」

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最新影片推介：鄧麗欣陳詠燊專訪

記者：游艾維﹑陳曉柔

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