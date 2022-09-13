【4區污水陽性】涉屯門亦園村柏傑花園及葵青曉峯豪園等多個屋苑　派22萬個快測包

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政府今日（13日）表示，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。



快速測試



南區 — 利東邨、漁安苑、悅海華庭及深灣軒

屯門區 — 亦園村、亦園村柏傑花園、屯子圍、屯子圍瑞豐花園、屯門新村、怡廬、藍地大街（3、7及84-90號）、藍地村及仁政街和德政圍附近一帶住宅（按附件）

葵青區 — 青逸軒、長發邨、青宏苑、青泰苑、青雅苑、九華徑新村及舊村、華豐園、樂園、曉峯豪園、曉峰居第一至三期、鐘山小築及鐘山臺

元朗區 — 天頌苑



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐