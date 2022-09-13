【疫情焦點】10歲染疫男童危殆轉嚴重　昨增7,218宗確診【不斷更新】

本港疫情持續升溫，衞生署衞生防護中心和醫院管理局今午（13日）出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

今日新增7,218宗確診個案，包括7,067宗本地感染個案，另錄10宗離世個案。

【16：55】

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，目前由海外入境人士需要至少接種2針疫苗，但接種要求不包括經「回港易」及「來港易」從內地、澳門及台灣人士，他們同樣可獲發臨時疫苗通行證。詳情即看：【下一頁】

【16：53】

今日呈報學校個案方面，有學校呈報23宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，暫時未有更多資料提供，但該學校不需停面授課，相信該校規模大，個案分散。

【16：50】

今日有10間院舍出現確診個案、學校方面，今日新呈報2,886宗個案，涉2,497名學生及389名教職員。詳情即看：【下一頁】

【16：43】

東華三院黃大仙醫院康復醫療護理部有4名女病人在9月12日確診，4名病人均有接種2劑疫苗，她們病情均穩定。

【16：38】

變異病毒株比例方面，BA.4/.5 佔77.7%；其中BA.5佔約68.8%、BA.4佔約8.9%、BA.2.12.1佔3.8%、BA.2.2佔18.5%。

【16：30】

何婉霞表示，現有2,885名病人留醫，新增5名病人情況危殆，5人情況嚴重，目前有13人在深切治療部留醫。昨日確診送院後危殆的10歲男童，仍在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部留醫，但情況已由嚴重轉為危殆。

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記者：陳梓蔚