【特首選舉】選管會報告書交代有工作人員誤發選票　已轉交執法機關調查

▲ 選管會今日發布2022年行政長官選舉報告書，形容5月8日特首選舉暢順地完成。（經濟日報資料圖片）

選管會今日發布2022年行政長官選舉報告書，形容5月8日特首選舉暢順地完成。不過，報告書提及，當日有投票站工作人員，錯誤向1名選委發出2張選票，當局已將個案轉介執法機關調查。

投票當日早上10時許，有選委在發票柜枱獲發2張選票，他之後將一張多發而未經填劃的選票交還，工作人員隨即將有關選票蓋上「未用」印章，當作無效 選票，不予點算，投票箱內選票數目不受影響。

另一宗個案涉及有工作人員向選委發送測試電郵時，錯誤夾附其中一名選委的回條，包含該名選委及其助理的姓名、電話號碼、電郵地址及簽名等，當局事後已向受影響人士致歉，並上報政制及內地事務局，及通報私隱公署和資科辦。

報名書亦提到，今屆特首選委在疫情下進行，6名選委在竹篙灣投票站投票，選管會認為，日後亦可因應疫情，研究設立類似票站；今屆選舉投票時間，亦由15小時縮短至9小時，選管會建議，往後特首選舉可考慮繼續實施相同的建議投票時段安排。

報名書同時提到，以後選委會選舉的選票背面，均印有獨立條碼，在發生「卡紙」時可確保選票不會被重複點算，但在去年9月舉行的選委會選舉，因採用電子選民登記冊，公眾或憂慮可辨識出選民的投票選擇，並無印上獨立條碼。

不過，選管會指出，當晚出現「卡紙」涉及選票數目較多，點票工作受到不同程度的延誤，建議可積極研究保留選票上獨立條碼的可行性。

另外，報名書亦交代，共接獲20宗有關特首選舉的投訴，其中選管會收到13宗投訴，當中6宗與選舉廣告有關；亦接獲29宗有關選委會選舉的投訴，大部分與選舉廣告有關。

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責任編輯：胡偉明