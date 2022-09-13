辣王辣后大鬥健康性感　趙慧珊+《試當真》Meaning+國際先生Jason齊挑戰

▲ 連鎖食店邀請了前Super Girls隊長趙慧珊（Aka）、《試當真》主辦的校花校草參賽者、 被古天樂選為班長的「Meaning」王耀宏以及2021年國際先生香港代表（Mister International HK）李坤潮（Jason）接受解辣挑戰。

連鎖食店邀請了前Super Girls隊長趙慧珊（Aka）、《試當真》主辦的校花校草參賽者、被古天樂選為班長的「Meaning」王耀宏以及2021年國際先生香港代表（Mister International HK）李坤潮（Jason）接受這個辣王辣后解辣挑戰，率先試喝解辣茶以及人氣寛麵配大辣湯底。

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Aka與國際先生鬥健康性感

Aka、Meaning與Jason為了表達「Hot」與「Spicy」主題，在造型上都花了不少心思，Aka就由Super Girl搖身變成Spice Girl，以一身吊帶小背心，展現健康性感的一面，而Jason就身穿背心，就派福利大騷爆肌的麒麟臂，各有睇頭。

變Spice Girl

Aka自Super Girls解散後，獨立發展不斷尋求突破，提到造型帶點小性感變辣妹，她說：「變到就好，今次配合主題，想挑戰自己要做到『辣』的感覺，應該都可以的。」

Aka透露近月的動向：「年底會接拍電影嘗試做打女，現在已經開始訓練武術動作，所以每星期都學吊『威哋』、打筋斗及踢腿的動作，亦有人搵我拍劇，及有人找我辦畫展，各方面都努力當中，亦想挑戰自己，好想接觸新的事物裝備自己，例如想挑戰霹靂舞，希望可以跳好一點，將來可能新歌可以用到。」

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單飛發展感辣手

原來Aka嗜吃辣，最愛連鎖食店的酸辣湯底配寛麵，她說：「吃辣很過癮，想嘗試不同辣度，平時食開小辣，有了解辣茶令我更加放心挑戰大辣湯底。飲了第一啖解辣茶，酸酸甜甜覺得好開胃，腸胃亦感覺好一點。」

Aka更自言性格有點像小辣椒，所以心裡不斷有團火突破自己去嘗試不同演藝工作：「現在溫文爾雅了少許，不過心裡面有一道暗辣、麻辣的性格。」

現正摸索轉型，Aka表示事業上遇到辣手的體驗：「現在好似在甜酸苦辣的人生階段中的辣，夾雜著辣與甘，因為由組合變成自己一個，好多事情要由自己去處理及嘗試，都有點困難，不過越過了難關就有曙光，現在好似越來越吃得『辣』。」

班長睇好「510」選校花

Meaning憑著選校草比賽人氣急升，率先彈出成為首位校草拍廣告搵真銀，他表示：「好開心可以有今次的機會，要好好把握、準備自己，給大家看到不同方面的我。我希望可以放下偶包，讓大家見到我搞笑的一面。」

對於獲古天樂睇好並選他為班長，Meaning表示要買飛入場支持《明日戰記》報答古仔賞識，他說：「超級多謝古生，他給了我很多機會及支持，我也一定會支持古生，已約了其他參賽者一齊去欣賞這套作品。」

問到對於參賽信心如何，他表示會以平常心面對：「每個星期票數起落都好大，信心未算十足，可能暫時上一秒好多觀眾鍾意我，但若果做得唔好的話佢哋下一秒就會走，所以想做好自己，留住支持我的人。」

被問到看好那一位校花參賽者，他表示看好『510』吳伊琳：「大家第一個接拍的廣告都是譚仔，有歸屬感，之後希望與她合作多一點。」

提到解辣茶挑戰，他說：「平時只吃清湯，有了解辣茶，我好想試特辣，對於我黎講挑戰吃辣是一個跳出安全區的感覺，好似我參加校草比賽，挑戰了拍劇、演戲；好想可以跟游學修及岑珈其兩位前輩學習，亦想挑戰自己唱歌，希望將來可以有機會跟他們合作。」

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加操心肺運動消脂

同時，入行約4年多的模特兒Jason將於下月底，代表香港去馬尼拉參加國際先生選舉，他就分享吃辣是其中一個操練備戰方法，他說：「因為辣椒素對keep fit絕對是有幫助，修身要消化得好，要保持腸道健康，食辣能夠幫助身體排出濕氣和熱氣，促進新陳代謝。在每天三餐中，我特意設計起碼有一餐是辣的，有時加點泡菜、辣椒進食。雖然自己不算太吃得辣，但會一步一步挑戰自己，有解辣茶幫手，由小辣試到食特辣。」

Jason透露有留意近日韓國舉行的國際先生韓國代表選拔賽中，參賽者狂爆肌成為新聞一事，他表示還有一個月時間會加操：「每星期操足6日，每次2小時，比賽將近會增加帶氧運動時間與次數，令到減脂方面有效率一點，還有要控制自己心態，始終跟三十多個來自不同國家的參賽者比賽時難免會有比較，所以我認爲做好自己最緊要，朋友說我笑容最殺食，希望到時自己能夠流露出真摯的性格。」