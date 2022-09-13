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【食用安全】沙田連鎖米線店天降老鼠　店員一腳踢走嚇呆食客

食用安全 17:19 2022/09/13

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沙田連鎖米線店天降老鼠！店員一腳踢走，食客嚇到四散。

食肆環境衛生惡劣，確實會非常趕客。有網民指昨晚（12日）在沙田一間連鎖米線店用餐時，突然「天降」老鼠，嚇得在場食客四散。過程中，店員的處理方法更令人嘩然。

最新影片：

網民於昨晚8時許，在Facebook群組發帖，表示正在沙田一間連鎖米線店内用餐，突然有一隻老鼠從冷氣機跌落地上。從帖文所附2張老鼠圖片可見，老鼠呈啡灰色、體型並不小。有目擊者表示，大批客人見老鼠出現，即時嚇到四散，更有人將堂食轉為外賣，不願在店内逗留。

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店員踢走老鼠：踢咗落個客度

面對老鼠「從天而降」，店員的做法竟是純熟地「一腳踢走」了事。但據網民目擊，店員不僅將老鼠一腳踢走，竟還「踢咗落個客度」。更有人拍攝到老鼠躺在地上奄奄一息，懷疑是被店員踢傷所致。

網民熱議：一定嚇到癲

帖文一出，有沙田街坊表示，涉事米線店並非第一次有老鼠出沒，衛生情況惡劣。更有不少網民抨擊店員踢走老鼠的做法「佢試下踢落我度，我應該發癲！」點擊大圖看更多留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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