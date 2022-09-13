【不知自愛】墮胎高達47次「摸兩下就流產」　孕婦大出血急送院不治

▲ 台灣一名性工作者曾墮胎高達47次。

女人不潔身自愛，最壞情況恐會斷送性命。台灣一名醫生指當地一名性工作者曾墮胎高達47次，其後再懷孕後還想再去墮胎，醫生指胎兒已不穩，「摸兩下就流產」，加上她面色差兼大出血須緊急送院，結果約1小時便因大出血慘死。

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踏入9月，台灣出現了「暑假墮胎潮」，不少年輕學生在暑假期間偷嘗禁果，意外懷孕後選擇墮胎而引起外界關注。台灣綜藝節目《震震有詞》近日探討當地的「墮胎潮」，其中一名嘉賓中山附醫法醫科主任高大成主任表示，墮胎不當或會引致出血及難以成孕等問題。

高醫生指出，他認識一名擅長墮胎的老醫生，約1977年，老醫生在台北華西街開了一間診所，由於附近有不少女性從事性工作，加上老醫生的墮胎技術好、手術處理很準確和細心，所以老醫生的生意很好。高醫生稱，自己當年也是向老醫生學師。

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醫生︰墮胎5次以上或不孕

老醫生指一般來說，墮胎5次以內都不會有問題，但5次以上就不能保證，可能會出現不孕、出血或受精卵較難著床等風險。而當時的性工作者，每人最少都會墮胎5、6次，其中一名女子更墮胎過47次！

該名女子其後再懷孕，再到診所找老醫生要求墮胎，連醫生也不想再為她施手術，認為其胎兒已不穩，「摸兩下就流出來，不用做了」。老醫生更看出她的面色很差兼大出血，要求她立即入院，

你這個危險，你大出血，會有生命危險的，因為妳臉色不好。

最終該女子送院後差不多一個多小時，就因為大出血死亡。高醫生提醒女士們，「做事以前，要好好考慮，不能亂來」，無論懷孕或墮胎都要深思熟慮。

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責任編輯︰王明芳