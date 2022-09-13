【兒童安全】一家3口出遊遭貨車撞仔女險飛出車外　好爸爸讚兒童安全座椅救一命

▲ 幸好人冇事！

交通事故時有發生，有時飛來橫禍隨時命仔都冇！近年更流行自駕遊，一家大細自駕方便又輕鬆，不過載住小朋友必須要做好安全措施，裝上汽車安全座椅隨時救回小朋友一命。

▲ 3車在路相撞。（FB群組@媽媽手冊 寶寶手冊換好禮 團購 二手 新品 徵物 買賣區）

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有位台灣爸爸就在facebook網上群組「媽媽手冊 寶寶手冊換好禮」中分享車禍經歷。他寫道：

我想把我的經驗分享給所有有孩子的家長。 雖然大家小心翼翼,但意外難測。但我們可以把風險降到最低。7月2日，我們一家發生了道路事故。一輛小卡車撞上了一輛白色轎車的背部,那輛白色轎車重擊我們(我們的車是黑色的)。 我們一起有一個3歲的女兒和8個月大的兒子。幸運的是我的孩子在車座內。雖然小孩體型比較小，還是沒有飛出車外

他呼籲家長們都認真注意到安全座椅的重要性。這錢不能省，很幸運，我們的孩子平安。

▲ 私家車車頭損毀。（FB群組@媽媽手冊 寶寶手冊換好禮 團購 二手 新品 徵物 買賣區）

這位台灣爸爸還感受良多，表示：

寧可讓孩子哭一天，也不要讓我們以後天天哭。因為汽車座椅，我與我的孩子命運改變了。

而照片所見，車身損毀有點嚴重，幸好人沒事。

運輸署建議

而在香港，根據運輸署的網頁指出，3歲以下的兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必須使用認可的兒童束縛設備。如私家車後座亦設有此設備，這些兒童坐在該座位時，亦須符合這項要求。

私家車上3歲及以上的年幼兒童亦應使用兒童束縛設備（如有），以加強保護作用。如沒有兒童束縛設備，這些兒童乘客便須使用一般的安全帶。

兒童束縛設備須根據廠商指示正確及穩固地安裝於車廂內。你應時刻確保把兒童適當地扣緊在兒童束縛設備內。

前座乘客切勿抱着兒童，或讓他們坐在膝上，以免一旦發生意外，兒童會被夾在成年人與汽車儀錶板之間，或被拋出車外。

如果兒童乘坐別人的汽車，又或者一輛車用以接載多名兒童，車上便可能沒有足夠的兒童束縛設備。在這種情形下，寧可讓兒童使用一般的安全帶，也勝於完全不使用安全帶。

應讓幼童坐在後座上，並且使用適合其年齡及體重的認可束縛設備。

12個月或以下（或體重9公斤以下不能自己坐穩的嬰兒）

應讓他們躺在便提式嬰兒床上或嬰兒籃內，該嬰兒床應放在汽車後座。如屬專用於汽車的嬰兒床，則應根據廠商的指示使用所提供的縛帶及／或適當的固定點固定於後座，並把兒童放好在嬰兒床。如不屬專用於汽車的嬰兒床，應把嬰兒床橫放於車內，嬰兒頭部應在車中心位置。嬰兒床應以特別繩帶固定在後座。如無法縛緊於後排座位，該嬰兒床應放在車廂底板上，夾於前後座之間，用摺好的毛氈墊平底板或固定嬰兒床。在嬰兒床加上蓋子，可防止嬰兒被拋出。

▲ 12個月或以下或體重9公斤以下不能自己坐穩的嬰兒，應讓他們躺在便提式嬰兒床上或嬰兒籃內。(istock)

9個月至4歲（或體重9-18公斤可自己坐穩的兒童）

最好使用兒童安全椅。兒童須由繩帶繫於安全椅中，而兒童安全椅亦須根據廠商指示穩固地安裝於車廂內。

▲ 9個月至4歲或體重9-18公斤可自己坐穩的兒童，最好使用兒童安全椅。(istock)

3歲至12歲（或體重15－36公斤的兒童）

使用由一條腰帶及兩條肩帶組成的兒童安全帶；或是選用普通安全帶加配高墊，連同背後橫帶用以調整斜帶位置。

▲ 3歲至12歲或體重15-36公斤的兒童，使用由一條腰帶及兩條肩帶組成的兒童安全帶。(istock)

12歲以上（或體重超過36公斤的青少年）

可使用普通安全帶。

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責任編輯：王明芳