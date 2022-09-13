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【打籃球】小朋友「篤魚蛋」可致骨折韌帶斷裂　醫生講解5步驟處理手指挫傷

兒童健康 17:27 2022/09/13

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小朋友打籃球「篤魚蛋」受傷，嚴重可致骨折或韌帶斷裂。

打籃球是普及運動，很多小朋友都愛玩，球來球往之時，隊友一個妙傳，如果來不及反應有機會弄傷手指「篤魚蛋」，受傷後的手指會腫脹及瘀青，嚴重之時，更會骨折或韌帶斷裂，可大可小。

台灣急診科醫生翁梓華日前在其facebook專頁「急診柯南．翁梓華醫師」分享，有關「打球吃蘿蔔乾，小心是骨裂！」的帖文，翁醫生所指的「吃蘿蔔乾」其實就是本港所稱的「篤魚蛋」，台灣形容為「吃蘿蔔乾」，是因為手指受傷後腫脹而瘀青的模樣很像是蘿蔔乾，翁梓華指出醫學上有關症狀，正確名稱其實叫做「手指挫傷」（Finger contusion），成因是因為手指關節遭受突發且不正常的受力，導致手指關節周圍韌帶或是肌腱急性受傷，局部的瘀血累積，最終產生腫脹瘀青的情況。

最新影片︰

5步驟手指挫傷處理法

如果打波時不小心「篤魚蛋」手指挫傷，當下有5項步驟可以初步處理患處，急診醫學上的即興運動傷害處理原則「PRICE」。

1. Protection（保護）：使用木板、棍子等硬物先做支撐，保護受傷部位。

2. Rest（休息）：立即停止患部活動，避免二度傷害。

3. Ice（冰敷）：受傷前期的冰敷，能夠讓患部有效的消腫，建議冰敷15分鐘休息15分鐘交替，中間可間隔1至2小時，建議將冰塊裝進塑膠袋或冰敷袋，避免皮膚因直接接觸而凍傷。

4. Compression（加壓）：將彈性蹦帶由遠至近纏繞患處，協助血液回流，幫助止血、消腫。

5. Elevation（抬高）：受傷部位抬高過心臟位置，可加速消腫。

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有機會骨折或韌帶斷裂

儘管大多數單純的「篤魚蛋」僅止於「手指挫傷」，大約4至6星期就會好，但翁醫生建議受傷者宜做進一步檢查，主要是要排除骨折和韌帶斷裂兩種情況。

骨折：有時候衝擊力道太大，也可能會造成骨折，儘管「篤魚蛋」的骨折，大多不需要開刀，但適時的復位、固定，會讓預後最好。

韌帶斷裂：部分人「篤魚蛋」時瞬間有肌肉與肌腱的拉扯，可能會讓手指頭的韌帶斷裂，而急性的韌帶斷裂，有時會需要整形外科的介入，這需要由醫師評估手指某些動作的運動是否受限來做判定。

帖文中附有打籃球「篤魚蛋」的手指骨折圖，顯示經過急診復位後，指骨回到正常的地方，之後打上手指固定術，骨頭大約會在半年內慢慢自行癒合，但如果當下沒有進行復位，可能未來會演變到影響手指活動。

內容獲「急診柯南．翁梓華醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕

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